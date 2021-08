Coronavirus en San Juan: envían más muestras al Malbrán y preocupa un caso en particular ´

miércoles, 25 de agosto de 2021 14:17

San Juan va a enviar 15 muestras para analizar en el Instituto Malbrán y conocer más sobre las variantes de coronavirus que circulan y predominan. Si bien no se ha registrado la existencia de casos de la contagiosa variante Delta en la provincia, una de las muestras que se mandará genera especial atención.

"Estamos cumpliendo con el cupo que se nos habilita para la secuenciación genómica y también por fuera enviamos aquellos que cumplen características particulares y necesitamos conocer a qué variante corresponden o conocer más acerca de sus particularidades. En ese sentido, entre las muestras enviadas está la de una persona que ingresó a San Juan desde Córdoba, provincia en la que hay circulación viral de la variante Delta. Tras tomar contacto con su familia, todos los integrantes se contagiaron", destacó el jefe de Bioquímica, Raúl Vallejos, en diálogo con Radio AM1020.

Marcó que esa persona ingresó a San Juan cuando todavía no se había declarado la circulación viral en Córdoba, pero ya había contagios. "Se trabaja intensamente para retrasar el impacto de la variante Delta y la vacunación, para ello, es clave", resaltó.

Anteriormente, Vallejos había señalado a este diario que "somos parte de un programa de vigilancia genómica al que se envía un cupo de 15 muestras, cada vez que se nos habilita, y desde abril hasta julio hemos entregado 60 muestras. Mientras que, por otra parte, se enviaron muestras de viajeros que llegan del exterior, contagios postvacunales, reinfecciones y también de personas fallecidas. En total, entre ambas líneas, se mandaron 80. Por mes son 20 muestras, aproximadamente".

Expresó que sobre los resultados, de esas muestras a las que el profesional precisó que "no son representativas en relación a la población total de San Juan por su bajo número", eran en su mayoría no clasificables en ninguna variante de COVID por ello no tienen nombre. Le seguían la Alfa (Británica), la Gamma (Brasil) y Lambda (o Andina).

"En el mes de junio, tuvieron mayor presencia la Gamma y la Lambda pero en julio, predominó la Lambda. Esta es de consideración ya que se caracteriza por ser más transmisible y contagiosa; no como la Delta pero debemos estar atentos a ella porque genera más casos", detalló.