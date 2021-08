Bolicheros insisten en tratar un protocolo para retomar bailes en San Juan

miércoles, 25 de agosto de 2021 11:42

Los empresarios de boliches en San Juan siguen expectantes ante la posibilidad que, avanzado el cronograma de vacunación y si se mantiene una situación sanitaria estable, puedan regresar a la actividad.

El empresario Eduardo Patinella destacó en radio AM1020 que "siempre planteamos que tanto nosotros como los eventos sociales somos un eslabón comercial de la sociedad. Somos un servicio y parte de la comunidad y necesitamos activarlo con sentido común e ingenio; de acuerdo a lo que demande la situación". Marcó que quieren trabajar en protocolos para San Juan ya que "provincias como Mendoza, Neuquén y Córdoba comienzan con la actividad con bailes, respetando muy poco las normas sanitarias. Este virus vino para quedarse y sino es este, serán las variantes. Tenemos que comenzar a vivir con ello".

El empresario insistió en que "nuestro sector no funciona aunque proponemos trabajar con protocolos y que no haya fiestas clandestinas. Proponemos que se habiliten determinados lugares donde exista el control no solamente del personal del boliche sino de Salud Pública, Leyes Especiales, Turismo y todos quienes quieran monitorear. Necesitamos sentarnos a una mesa a planificar y terminar con los eventos clandestinos".

Lo que buscan proponer al Gobierno provincial es "tomando ejemplos de otros lugares, que se exija que las personas tengan al menos una dosis de la vacuna contra COVID. Además, estamos estimulando que la gente se vacune para poder disfrutar de actividades como la nuestra y retomar distintas actividades. El protocolo incluye en principio, a la vacunación y consideramos que San Juan puede accionar y no esperar a que desde Buenos Aires establezcan cómo hacerlo. Podemos implementar un prototipo o experiencia piloto".

Señaló que "esperamos que en muy poco tiempo podamos ser convocados por el Gobierno para trabajar en un proyecto propio, sin esperar lineamientos desde Buenos Aires. Los sanjuaninos necesitan del esparcimiento y tienen derecho a salir a bailar, así como de ir a una carrera o al dique".