En Médano de Oro reclaman una ley para accionar contra la recurrente problemática de los incendios

domingo, 22 de agosto de 2021 08:53

Médano de Oro no sufre solamente en agosto por los incendios intencionales, que se potencian aún más con la incidencia de los vientos. Es una zona que, aseguran sus moradores, pasó a tener meses en los que el peligro está latente. Una amenaza que parece no tener solución y que amenaza con destruir no sólo bienes materiales sino vidas. Por ello y ante los incendios que se causaron destrucción en esta última semana, ayudados por la fuerza del viento Zonda, piden una solución integral y permanente respaldada por una ley.

Lo que surgió como un descargo por parte de Palmira Zapata, una de las propietarias del emprendimiento turístico- gastronómico "Humedales", se transformó en la visibilización de un pedido al que se plegaron vecinos y que esperan, con sincera esperanza, que funcionarios y legisladores decidan tomar la posta. Ellos están dispuestos a colaborar y aportar desde conocimientos hasta experiencias, en las que la lucha contra las llamas ha marcado su vida allí.

"Vivimos acá hace 15 años y hemos vivido estas situaciones muy de cerca antes, más de una vez. En nuestro emprendimiento apostamos a no quedarnos sólo en nuestra actividad en sí sino en hacer nuestro aporte a la historia, a la cultura y concientizar sobre una problemática que lleva años haciendo daño y que nos afecta. Decidimos hablar de esto en redes sociales y se generaron repercusiones porque no se trata de un hecho aislado y está la necesidad de hacer algo", destacó a Diario La Provincia SJ, Palmira, quien es profesional en Turismo, egresada de la UNSJ y que además, es docente en la Casa de Altos Estudios.

Entre sus experiencias, resaltó una que le impactó especialmente y que dibuja lo crítico de la situación. "Cuando mi hija era bebé, nos llegó el fuego a la orilla. Tuvimos que cargar un bolso, agarrar lo que teníamos al alcance y salir de casa, dejando todo. Es una situación muy dura. Uno tiene que resguardar la vida y deja todo lo que ha construido a manos del fuego. Lo hemos vivido así, nosotros y nuestros vecinos. Nos hemos juntado los días de viento Zonda para apagar el fuego; trabajando durante horas o estar todo un día. Hemos estado luchando en medio del fuego porque uno se involucra y no podemos esperar que lleguen los Bomberos. Con baldes y mangueras, se generaba un sentido de comunidad muy fuerte para ir a ayudar a un vecino al que ya se le había quemado el auto o su misma casa. Uno sabe que llega Agosto y que nos vamos a enfrentar con esto pero en el resto del año, también tenemos situaciones “pico”.

El 90% de los incendios en Médano de Oro son intencionales y afectan a pastizales en campos que son trabajados y en otros que están abandonados. Entre los vecinos hasta conocen algunos de los responsables que no dejan de recurrir al fuego para "limpiar" las tierras o simplemente, hacer daño. Fueron denunciados a la Policía y detenidos pero después, regresan a la zona y a las mismas prácticas dañinas."Nosotros tenemos vecinos que tienen la costumbre de prender fuego porque sí o para limpiar terrenos. Y también, algo que remarco cuando hacemos las visitas guiadas en el Médano, es que he visto sobre la ruta cómo se genera un foco de incendio de la nada. Aquí cuando se seca el humedal en las napas queda una especie de turba, en el medio, y con esto de los incendios se genera un fuego interno y permanente que, con el viento, se aviva. Ese es otro de los factores que incide también en esta zona", relata Palmira.

Con los acontecimientos de los últimos días, entre la comunidad surgió una inquietud y una demanda. "Es increíble que no haya una ley de Protección contra incendios para zonas propensas como el Médano. No puede ser que no exista una iniciativa en ese sentido sobre una problemática de años y años. Resalto que tenemos una dotación de Bomberos en el predio hace menos de 2 años porque antes debíamos esperar a que llegaran efectivos de Rawson, sabiendo que el problema es permanente acá. Fue un avance pero no es suficiente porque necesitamos acciones concretas con las personas que tienen campos. Por ejemplo, trabajar en una concientización en distintos ámbitos y con personas capacitadas, entre otros; si es preciso un abordaje casa por casa. No queremos que se reaccione a partir de una tragedia, con la pérdida de una vida", marcó.

Palmira acentúa que, por ejemplo, ante un pronóstico de viento Zonda como el que se conoció para este sábado, son los vecinos quienes toman la posta con acciones preventivas. Una de ellas es humedecer cañaverales, terrenos y construcciones como forma de hacer “barrera” a las llamas. “Regamos todo lo que puede llegar a prenderse fuego. Y es una acción que no todos las conocen y sabemos que podrían implementarse otras, reguladas a través de una ley. Por qué no consultar a quienes han padecido estos incendios y trabajar en temas concretos para salvar casas, pertenencias y vidas. Aquí hay terrenos abandonados y también se necesita planificar qué hacer con ellos, cómo abordarlos para que no haya incendios”.

La emprendedora y profesional en Turismo, además, resalta que tanto las familias del Médano como quienes participan en entidades como la unión vecinal están deseosos de tener soluciones y aportar con la realización de campañas y talleres para trabajar en todo lo que se refiere a evitar esto siniestros. “Hay un trabajo muy grande por hacer y soy de la idea de que hay que encararlo. No queremos que quede en un planteo. Hubo una fuerte repercusión en redes sociales de este tema y no queremos que el Médano siga quedando de lado. Este es un problema de toda la vida y muchos han intentado hacer algo pero sin apoyo, no se puede avanzar en nada. Pero si no nos involucramos, tampoco vamos a llegar a nada. Desde lo que podamos sumar desde nuestra parte, estamos dispuestos por nuestra comunidad”, sentenció.