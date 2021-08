"A los 70 años, es su razón de vivir": un sanjuanino perdió su carpintería por un incendio y luchan por recuperarla

domingo, 22 de agosto de 2021 07:45

“Si yo dejo de trabajar, me muero”. Con lágrimas de impotencia y dolor, Ricardo Pereira lanzó una confesión que impactó fuerte en su hija Sonia. Quien se convirtió en su gran compañera en el trabajo que amó desde siempre, sabe que cada palabra encierra una verdad. El sanjuanino de 70 años perdió su carpintería a manos del fuego el pasado jueves y ahora, buscan la manera de recuperarla con las herramientas e insumos básicos. No hay tiempo para pensar en dejarla ir sino en comenzar de cero, porque es el oficio que moviliza a un hombre que sólo sabe del valor de la cultura del trabajo.

El incendio ocurrió en el taller ubicado en Colonia Rosales, sobre la calle Juárez Celman al Oeste, en Rawson. En cuestión de minutos todo se perdió en el galpón donde tenía todas las herramientas y el fuego también dañó otra construcción que funcionaba como depósito de la familia.

"Mi papá comenzó a trabajar hace 14 años en ese lugar, después que quedó viudo. Toda la vida se dedicó al oficio. Le llevó años adquirir sus máquinas industriales y logramos montar todo en un galpón que le construimos y prestamos, en el fondo de mi casa", relató Sonia Pereira, hija de Ricardo, a Diario La Provincia SJ, muy movilizada por lo sucedido.

“El jueves en la noche, mi sobrino, que vive al lado, se dio cuenta que se estaba prendiendo fuego la carpintería. Nosotros no habíamos percibido nada. Aún no sabemos la causa pero el viento que soplaba en ese momento ayudó a avivar las llamas. Corrimos y aunque mi esposo conectó la manguera, no hubo caso. Yo también quise abrir (el galpón) pero ya estaba todo muy prendido”, relató Sonia. En esos intentos desesperados, su esposo sufrió quemaduras en una mano y ella, en la cara por la intensidad del calor del fuego.

"El viento colaboró y en el costado del galpón veíamos cómo las lenguas de fuego iban y venían y cruzaban al otro galpón y al patio de mi casa", agregó, con voz apesadumbrada, aún sin poder creer el gran daño que sufrieron. También se incendió un galpón colindante a la carpintería; lugar en el que la familia de Sonia guardaba bienes personales (lavarropas, heladera, cocina, bicicletas y un tractor, entre otros) y los muebles que estaban listos para entregar, hechos por Ricardo.

"En menos de 10 minutos ardió todo, todo, todo. Se empezó a caer el techo, el portón; todo se vino abajo. Llamamos a los Bomberos, que se portaron muy bien con nosotros y estamos muy agradecidos y a la Policía, que vino muy rápido. Estimamos que sólo en la carpintería se perdieron alrededor de 8 millones de pesos", destacó.

Sonia le ayudaba en la construcción y armado de juguetes y de muebles; varios de ellos los llevaban para la venta en ferias, entre ellas la reconocida “El Paseito”. Con el nombre "RIPSON Artesanías en Pino", se destacaban con su stand. “Nosotros somos personas de trabajo y para mi papá, la fuente de trabajo era la carpintería. A sus 70 años está jubilado pero lo que gana no es suficiente. Pero sobre todo, su oficio le da vida. Es de la generación que siempre trabajó. Es increíble. Cómo puede ser que todo pasara tan rápido... Es una situación muy angustiante. Por mi parte, desde el jueves no puedo dormir porque se me viene el reflejo del fuego. Uno se queda tan impotente frente a él y mirando que todo se quema. A mí y a mi papá se nos subió la presión. Gracias a Dios y a la Virgen no se nos quemó mi casa porque no ha faltado mucho. Ellos protegieron mi casa porque las lenguas de fuego eran impresionantes", señaló.

Sonia conoce el gran valor del trabajo de Ricardo y no duda en resaltarlo: "mi papá hace muebles muy lindos, artesanales... son hermosos. Hacía de todo. Justamente para el día del Niño hicimos juegos didácticos, trineos, entre otros y le saqué una foto. Es la última que tengo de él en la carpintería. Le dije: “papá, te voy a sacar una foto para la prosperidad” y ahora la veo y me angustio un montón. Él lloraba y me decía: “si yo dejo de trabajar, me muero”. Tiene una fortaleza enorme y muchas ganas de trabajar".

Con pena, decidió contar lo que les pasó en un grupo de emprendedores que integraban y que se suman a distintas ferias. "Le ayudaba a vender allí desde percheros a muebles para el televisor. La última feria a la que fuimos se realizó el 8 de agosto en “Tierras Negras”. Me despedí del grupo porque no tenemos nada para ofrecer. Ahora, tenemos que dar vuelta la página para recuperar la carpintería para mi papá. Los emprendedores y los clientes, mucha gente amiga, se solidarizaron con nosotros y estamos muy agradecidos. Me moviliza, además, que mi papá necesita trabajar. Es de la vieja escuela; la gente mayor es la del trabajo. Es lo que hizo toda la vida. No queremos que se nos venga abajo. Mucha gente nos pregunta qué más hacer para colaborar y les digo que con las oraciones y las palabras de aliento nos ayudan. Más allá de lo material, necesitamos buenas energías y fuerzas. Eso nos llega y hace bien".

Y agrega: "por mi parte, yo amo la madera y aunque crecí con ella no había hecho nada hasta que él empezó a trabajar detrás de mi casa. Me encanta porque la madera da mucha paz. Entraba en la carpintería y era oxígeno y alegría. De un pedazo de madera se pueden hacer tantas cosas bellas. Se ve en todo el proceso creativo: desde la selección, traer la madera, cortarla, cepillarla, encolarla hasta marcarla. Al lijarla, sale un perfume que hace que se regocije el alma. Con ayuda de Dios y la Virgen de Schoenstatt estamos seguros que podremos salir adelante; con algo chiquito para empezar para que él siga en actividad".

En redes sociales y WhatsApp comenzaron a circular datos de una cuenta de Mercado Pago para quienes tengan la posibilidad de ayudar con su donación a Ricardo y su familia para volver a empezar. Este es el detalle:

Sonia Beatriz Pereira

CVU: 0000003100055745554242

Alias: babel.barba.banco.mp

CUIT/CUIL: 27236331992