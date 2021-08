Habilitación de eventos masivos en Buenos Aires: ¿Qué dijeron desde San Juan sobre la posibilidad?

viernes, 20 de agosto de 2021 18:10

Desde esta semana, la provincia de Buenos Aires permitirá eventos al aire libre y también en espacios cerrados de hasta 1.000 personas, según informó el jefe de Gabinete Carlos Bianco. “Se pueden realizar eventos sociales, culturales, artísticos, etc. hasta mil personas en espacios abiertos y en espacios cerrados cumpliendo con un aforo del 70% de la capacidad habilitada para esos espacios", detalló el funcionario.

En una de sus conferencias de prensa, agregó que la habilitación se dará "tomando como límite máximo siempre las mil personas, con un protocolo que vamos a estar presentando justamente como anexo a la resolución en el día de mañana”. En este marco, desde San Juan aclararon si se analiza o no la posibilidad de implementar medidas parecidas en la provincia y de qué depende.

La secretaria de Cultura, Virginia Agote, señaló a Diario La Provincia SJ: "Por supuesto que todas las posibilidades las estudiamos para estar precavidos y atentos de los formatos posibles pero eso todavía no está en agenda próxima". En este escenario, la Secretaría aclaró que tal tratativa corresponde al Comité Covid de San Juan: "estamos en permanente contacto entre nosotros y estudiando los protocolos que se fijan desde Nación para las nuevas cantidades que se van abriendo para estar preparados".

Este viernes, entre las nuevas medidas dispuestas por la provincia en el marco de la pandemia de coronavirus, se estableció que los eventos sociales que están permitidos son en salones de eventos o similares: hasta 70% de capacidad. Podrán realizar espectáculos artísticos, musicales o shows en vivo, respetando los protocolos vigentes y sin ningún tipo de baile por parte de los asistentes.

Además, los espectáculos culturales, artísticos o deportivos que superen la cantidad de 200 personas, deberán contar con la autorización del Comité Covid, tramitada a través del área correspondiente. Para la autorización, deberán presentar previamente los protocolos necesarios.

"Yo no tengo conocimiento de que se esté evaluando de forma inmediata, en general, después de que salen los decretos desde Nación, en San Juan se analizan si se adhiere o no y eso se va estudiando. Lo que sí se adelanta es tener protocolos analizados como para no empezar desde cero en ese momento. No podría decir cuándo ni cómo podría ser el procedimiento", subrayó Agote sobre la posibilidad de los eventos masivos.

Respecto a lo dispuesto en Buenos Aires, se conoció que las medidas que se tendrán que implementar al ingreso son las habituales en la pandemia: controlar los síntomas y la temperatura, tanto en un estadio o un espacio público, delimitar el espacio permitido, uso obligatorio de barbijo, distanciamiento entre las personas, ventilación cruzada en lugares cerrados y se recomienda que las personas estén vacunadas.