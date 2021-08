Cerró el Consultorio Radiológico Fagale: "estoy muy triste de no ejercer la profesión" 

viernes, 20 de agosto de 2021 08:38

Carlos Fagale es una reconocida figura del ámbito cultural de San Juan. Durante años estuvo al frente del Mozarteum Filial San Juan, labor que desarrolló de manera paralela a su profesión: la radiología. Durante más de 45 años tuvo un consultorio radiológico en avenida Córdoba 169 oeste, sin embargo por la pandemia tuvo que cerrar.

"Hoy tras un año y medio de estar cerrado el consultorio, me cruzo con gente en la calle que me pregunta a que hora atiendo porque nadie contesta el teléfono", comenzó relatando Fagale en Am1020.

El profesional de la salud aseguró que siente que sigue "vigente" pese a no estar en la labor desde que comenzó la pandemia en marzo del 2020. Es que la gente lo para en la calle, le pide turno y le consulta dónde está atendiendo. Sin embargo, a raíz de todas las cuarentenas por el coronavirus, sus puertas se cerraron y nunca más volvieron a abrir.

"La pandemia hizo estragos, sobre todo en la parte anímica. El año pasado estuve aterrorizado y fue algo irracional lo que ocurrió. Estuve encerrado por miedo, por terror", expresó Fagale y luego subrayó: "los primeros 2 o 3 meses que estuvimos encerrados estuve muy preocupado y no quería abrir el consultorio. Primero por el miedo al contagio porque no sabíamos como prevenir y no habían kit de prevención. Había una serie de situaciones que me hacía cómodo estar encerrados por el terror que nos infundieron".

Después de 3 meses de estar encerrado se sumaron al miedo de la pandemia, las deudas. "Se me hacía imposible llevar adelante la deuda acumulada de los 3 meses de inactividad. Eran deudas acumuladas que era imposible hacerle frente a eso. Entre el desanímo que nos inculcaron y estar encerrado 3 meses me llevó a terminar mi ciclo profesional", agregó reconociendo que la deuda es "millonaria".

"Fue un cierra silencioso, sin demasiados estruendos y estoy evaluando ejercer la profesión es seguir viviendo. Ahora estoy muy triste por no ejercer la profesión", confesó.

Fagale se recibió en los años 60 y en los 70 empezó a trabajar con destacados médicos del ambiente, "Tenía un concepto de atención al público casi personalizada, las placas se entregaban casi en el acto y había una relación humana con mis pacientes. Era un ser humano con el que se dialogaba y me interiorizaba de su historia clínica. Esa atención no se podrá repetir más", lamentó.