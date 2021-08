Viajes de egresados: hay expectativa en agencias de cara a la nueva temporada

jueves, 19 de agosto de 2021 09:15

Tras la confirmaron de que en las próximas semanas San Juan volverá a la presencialidad total, siguiendo de cerca el estatus epidemiológico que la provincia mantiene, fueron muchas las expectativas que se generaron en diferentes sectores en torno a las clases.

Uno de ellos fue el de las agencias de turismo que esperan conocer cerca de fin de mes y a principios de septiembre, si podrán realizar viajes de egresados para alumnos de primaria y secundaria, de acuerdo a lo que los padres podrían comenzar a consultar y a las disposiciones nacionales.

Sobre las empresas, el presidente del Colegio de Profesionales de Turismo, Mario Lahoz Montilla, contó a Diario La Provincia SJ: "Están con unas expectativas muy altas porque los últimos dos años han sido terriblemente complejos para el sector turístico, hotelero, gastronómico, y qué va a pasar con la temporada que viene. La temporada de invierno ha sido levemente buena porque se ha podido viajar desde San Juan a provincias cercanas y a Catamarca, a puntos turísticos que antes no se tenían en cuenta".

En este escenario, los destinos elegidos para los viajes de egresados siempre fueron Carlos Paz, Buenos Aires y Bariloche para alumnos de primaria y secundaria, respectivamente, en lo que es el turismo dentro del país. Si bien aún no está definida la parte receptiva, las agencias esperan poder reactivarlos de acuerdo a los intereses de los padres y teniendo en cuenta las medidas que rigen para contener el impacto del Covid-19.

"Todavía no se dice si se va a poder con el tema de los viajes y más con niños, se calcula que antes de fin de mes vamos a tener algo definido, más porque es a otras provincias, si bien el turismo está activo se da en burbujas muy pequeñas. Los colectivos no pueden viajar con más del 40% y eso incrementa los costos, por eso no está definido qué va a pasar y cómo se va a hacer", subrayó.

Con respecto al incremento de los costos agregó: "Estamos hablando de por lo menos, un 40% y un 50%, porque al viajar con la mitad de ocupación del colectivo el costo total se deberá dividir a la mitad, por ende cada pasaje costará más (...) Todavía no está definido pero son los números que se han estado barajando con el turismo convencional".

Para finalizar aclaró que la claridad para establecer los viajes estará cuando los padres comiencen a consultar sobre lo que quieren para sus hijos y el país avance en medidas que permitan la actividad. Cabe destacar que si bien a nivel nacional se habilitaron diferentes actividades, el turismo estudiantil es una de las que aún siguen prohibidas y si bien trascendió que la cartera de Turismo pretende reactivarlos, todo depende de lo que el Ministerio de Salud pueda establecer.