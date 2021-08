La sanjuanina que padece 3 dolorosas enfermedades quiere viajar en septiembre a Europa

jueves, 19 de agosto de 2021 17:36

Florencia Genovart, la sanjuanina diagnosticada con endometriosis profunda y el complejo síndrome de cascanueces, recibió hace poco un nuevo diagnóstico: le detectaron síndrome de May-Thurner. Mientras continúa con su campaña para reunir fondos para viajar en septiembre a Europa para consultar a especialistas, destacó que sigue consultando a especialistas en Buenos Aires que estudian su caso de dolor crónico sin hallar una causa certera.

"Me la paso todos los días en médicos; desde que estoy en Buenos Aires tengo que ir a hacer algo. Mi cabeza no para y el dolor es inmenso; insoportable. Sólo sé que en septiembre tenemos que estar en Alemania y también ir a Suiza ya que como no se sabe si el dolor es vascular o ginecológico, necesito consultar a una eminencia en ginecología en éste último país", destacó la joven a Diario La Provincia SJ.

Lo que desconcierta a los médicos es el dolor persistente de Florencia: "no saben qué decirme; he pasado por estudios invasivos y dolorosos. Pese a tener esos síndromes, no se sabe la causa verdadera. Ya me han visto y estudiado mi caso todos los especialistas más renombrados del país. Pero no puedo seguir esperando porque la vida se me pasa".

La joven ya reunió, gracias a las donaciones solidarias, el dinero para un costoso estudio en Alemania "pero no nos alcanza para cubrir los pasajes y demás. Espero que el gobierno pueda ayudarme para poder ir y no perder esta oportunidad. Les agradezco a todos los que colaboraron y la colecta sigue abierta. Todo lo que hemos logrado es gracias a la gente que quiere que salga de esto. Sus buenas energías e intenciones me hacen muy bien", sentenció.

Además de endometriosis profunda y el Síndrome de Cascanueces, Florencia tiene otra enfermedad. El síndrome de May-Thurner, Cockett o síndrome de compresión iliocava, es una alteración anatómica, compresiva o endoluminal de la vena ilíaca común izquierda, que produce obstrucción y/o trombosis venosa iliofemoral. El resultado de esto es un mayor riesgo de trombosis venosa profunda (TVP), destaca el portal patologiavascular.com

Su historia tomó repercusión nacional en julio pasado y se reforzó la campaña para reunir fondos para ayudarla a viajar a Alemania, donde se contactó con profesionales que podrían aplicar un tratamiento efectivo a su complejo diagnóstico.

La joven ya pasó por una octava cirugía recientemente. "Sigo con dolor y no saben por qué. Entro nuevamente para una nueva embolización de venas pélvicas para saber si hay resultados", dijo a Diario La Provincia SJ.

Florencia, además de tomar contacto con profesionales en Alemania, también ha podido charlar con mujeres que pudieron realizarse tratamientos en ese país y recobraron calidad de vida.

En eso, se enteró que gracias a la donación solidaria en sus cuentas, ya pudo reunir el dinero para pagar el complejo estudio médico en Alemania, el equivalente a 2667 euros. "Si así se determinara en un diagnóstico con este estudio del doctor Scholbach que es muy completo y preciso, tendría que ver a un cirujano vascular en otra ciudad para que me realicen la operación. Pero lo urgente es poder hacerme el estudio", detalló.

Para ayudarla estos son los datos de las cuentas:

CVU Mercado Pago: 0000003100042857069948

Alias Mercado Pago: rubi.estopa.cuis.mp

CBU Banco Nación: 0110474930047425915383

Alias Banco Nación: bombo.caoba.amor