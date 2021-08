Sin los límites de la edad, sanjuaninos quisieron ser "granaderos" en homenaje a San Martín

lunes, 16 de agosto de 2021 15:54

Homenajear al prócer, al Libertador. Con ese objetivo, un grupo de adultos mayores se unieron dirigidos por la profesora Liliana Campoy para dar vida a un homenaje a San Martín en su día. Tienen de 60 a 83 años de edad y en su mirada tienen la alegría por desplegar su arte en escena.

Se trata de Raíces de Tradición, un grupo que pertenece a la institución "Wapa, Artes Escénicas Mundiales" y que de la mano del folclor decidieron rendir homenaje al padre de la Patria. Para ello, "granaderos" y "damas antiguas" interpretaron una chacarera llamada Al más grande de la Patria y que dejaron plasmada en un video.

Entre los protagonistas se encuentra una figura que sin dudas llama la atención de todos y se convierte en una de las personas más queridas: Humerto Castro. Se trata de un anciano de 83 años de edad que marca arrugas en su cuerpo pero cuyo espíritu y pensamiento es el de todo un joven.

Él forma parte de la agrupación desde hace 3 años, cuando ingresó para alimentar mucho más la felicidad por la vida. "Esto que hacemos es un recordatorio muy bueno. Uno lo hace con gusto porque me gusta participar de estas cosas. Hace 3 años me sumé a la asociación y cada vez que hay una oportunidad me sumo. Me gusta bailar y actuar", expresó Castro a Diario La Provincia SJ.

El abuelo tiene 2 hijas y 3 nietas. Son ellos quienes lo impulsan a seguir adelante siempre y le dan fuerza para actuar. "Me colaboran un montón, están conmigo porque es muy importante, cuando a uno lo apoyan se siente uno más feliz", agregó confesando luego que es "un gran admirador de la epopeya del Libertador".

"Hay que ver las condiciones en las que luchó, fue un gran estratega, luchador y un gran argentino, de los pocos que ha tenido el país", expresó destacando el excelente equipo del que forma parte que es Raíces de Tradición, un espacio que impulsa a los adultos mayores a vivir la vida con alegría sin importar las edades.

Es que la institución apuesta a inyectarle alegría a los adultos mayores de la mano de las artes escénicas. Como Castro hay alrededor de 20 adultos mayores que forman parte y que viven esta experiencia a pleno.

Liliana Campoy es quien los dirige y confesó que es un "trabajo arduo pero hermoso". "La institución está hace 10 años pero Wapa salió en el 2020 y trabajamos muy arduamente. Esto significa estar siempre unidos, siempre juntos. Las ganas que le ponen los abuelos por buscar su ropa, los trajes, es de destacar. No me cuesta trabajo las cosas con ellos. Les dije vamos a hacer un video y ahí estuvieron todos. Hay gente adulta y no tan adultas", explicó la directora.

Apoyados por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, el sábado pasado grabaron un video para homenajear a San Martín en su día. "Es un trabajo arduo de todos los alumnos para representar a San Juan a nivel mundial. Hacer esta chacarera nos encanta", finalizó Campoy.