Un sanjuanino le dio un giro a su vida y creó una app con la que busca llegar a todo el país

sábado, 14 de agosto de 2021 15:00

Un joven sanjuanino que hasta hace unos meses atrás se desarrollaba como Oficial de Empresa de un reconocido banco, decidió darle un giro a su vida y continuar con un emprendimiento propio que ahora se encamina a ser una exitosa herramienta en el mundo empresarial.

Se trata de Mauricio Durcak quien en medio de la pandemia creó la aplicación "Chequeame" que busca analizar cheques antes de su cobro y que, en base a esa creación, hace días fue seleccionado como uno de los 30 mejores proyectos con futuro, a través del programa San Juan Lab.

"Estaba en contacto permanente con los empresarios y algo que notaba mucho era la angustia que tenían cuando al momento de cobrar tenían que cobrar un cheque a 90 días, por ejemplo, y cuando iban no tenían fondos. Yo les preguntaba si corroboraban eso antes y ni siquiera sabían que había información pública y los que sabían, no sabían analizarla. Entonces me propuse ofrecer algo que esté al alcance de la mano, como un celular, y que les permita al momento de cobrar un cheque, saber si aceptarlo o no", contó Durcak, a Diario La Provincia SJ.

El joven aseguró que siempre le gustó la tecnología y por eso empezó a armar el algoritmo de la aplicación. Después del un año renunció a su trabajo en el banco y apostó a su emprendimiento propio que hoy ya cuenta con más de mil descargas en la tienda.

"Aprendí programación, hice toda la parte que es lo que la gente ve en la aplicación y todo el back lo hizo un programador. A partir de septiembre del 2020 quedó disponible en Google PlayStore y ya cuento con más de 1000 descargas", reveló sobre lo que fue su proceso. "Cuando se trabaja con inteligencia artificial, se necesita una computadora buena de más de medio millón de pesos ya que se tienen que analizar más de 60 millones de datos, actualmente con una computadora como la que tengo tardo dos semanas. Esta financiación me permitirá tener una como las que se necesitan en la que el mismo trabajo lo pueda hacer en una tarde", agregó.

Haber quedaron seleccionado fue un paso que lo convirtió en acreedor de una suma de dinero que le permitirá contar con una mejor herramienta de trabajo, perfeccionar la aplicación y finalmente alcanzar su meta de contar con un equipo de trabajo.

"Enterarse de que había sido uno de los seleccionados fue divino, ahora me metí con esto y recuerdo que cuando gané, pensé que me van a dar otros puntos de vista que capaz uno, cuando está tan metido en el tema no lo ve, y lo económico que viene espectacular. Me va a dar mucho más tiempo para hacerlo crecer y contratar más personas, esto me va a permitir tener un equipo de ventas, personas en programación y demás. Está pensada para todo el país", finalizó el emprendedor sanjuanino.