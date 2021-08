Parto respetado: en San Juan decenas de mujeres se unen para su divulgación y pedir su cumplimiento

sábado, 14 de agosto de 2021 10:55

En los últimos días, mucho se habló del parto respetado como metodología que varias famosas argentinas optaron para dar a luz, entre ellas Juana Repetto y Carolina "Pampita" Ardohain, quienes se sumaron a ese modo a la hora de traer a sus hijos al mundo.

Si bien se conocieron detalles de lo que las celebridades pudieron establecer para sus partos, aseguran que en San Juan son cada vez más las madres que presentan planes de parto a las instituciones y por eso ahora buscan la divulgación y cumplimiento en los diferentes nosocomios.

"El parto respetado no es una opción sino que es un derecho, cuando hablamos de parto respetado, hablamos de partos fisiológicamente respetados, es decir que no sea intervenido para respetar la fisiología de ese nacimiento. Eso no sólo va a traer salud de la madre y el bebé sino también beneficios para ambos", contó Nuria Vivas, educadora aperinatal y acompañante afectivo del grupo "Mujeres por un parto respetado", a Diario La Provincia SJ.

La mujer aseguró que si bien en 2009 la provincia adhirió a la ley nacional 25.929, actualmente pretenden lograr su cumplimiento para que las mamás puedan demandar ese derecho en todas las instituciones de San Juan. En este caso detalló que en varias oportunidades muchas presentaron planes de parto que no habrían sido aprobados por el establecimiento de otro tipo de protocolos institucionales.

"Nunca un protocolo puede ir por encima de una ley nacional, tiene jerarquía. Las mujeres ahora están más informadas y es un tema que al estar en los medios se habla más. En algunas instituciones se habla de parto respetado que no es, es aceptar la fisiología y debería ser cumplido en todas, todas las familias deberían tener acceso", agregó.

En este marco, Vivas detalló que desde la agrupación se buscará la unión con otras agrupaciones, sobre todo las de zonas de vulnerabilidad, para que se divulgue el derecho y cada vez más mujeres conozcan la posibilidad que tienen de pedirlo. "Se puede presentar un plan de parto con lo que querés o no que se realice, pero muchas veces hablamos con mamás que nos dicen 'acá me dijeron que no se puede presentar un plan de parto' y si bien eso es una opción hacerlo o no, es un derecho", detalló.

Nuria aclaró que siempre se busca que el plan de parto quede asentado por escrito con una serie de intervenciones que la madre autoriza que se realicen sobre el recién nacido, teniendo en cuenta el proceso natural del nacimiento. Se trata de procedimientos mínimos o sutiles que según Vivas, tienden a normalizarse pero que se pueden realizan con la aprobación o no de la madre.

"Necesitamos de políticas públicas y que realmente se intervenga desde muchos sectores, es una cuestión de salud, no se habla de un ideal porque "está de moda", hay que trabajar entre todos", señaló la mujer. En este caso buscan las las mamás interesadas en conocer más sobre el parto respetado, puedan contactarse a las redes sociales de la agrupación Mujeres por un parto respetado.