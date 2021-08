Tener un terreno y construir la casa propia a través del IPV, la apuesta de los sanjuaninos

viernes, 13 de agosto de 2021 13:40

Los sanjuaninos apuestan a la Operatoria Individual para Clase Media que brinda el Instituto Provincial de la Vivienda, IPV, como camino para adquirir la casa propia. Así lo confirmó el responsable de la entidad, Marcelo Yornet, quien recordó que este sistema se implementa en San Juan desde 1995 y actualmente tiene curso con el programa "Mi Casa Mi Hogar" que está en vigencia desde el 2018 bajo nuevos parámetros.

Ante este escenario, hay una importante cantidad de sanjuaninos que apuestan a este recurso para tener su casa propia a través del IPV. "Tenemos alrededor de 320 préstamos en actividad. Su valor es en UVI por lo tanto son 57.344 UVIS que se van actualizando día a día", comenzó explicando Yornet a Diario La Provincia SJ.

El sistema "Mi Casa Mi Hogar" (que nació en el 2018) permite que el monto del préstamo se mantenga permanentemente actualizado, ya que el valor del mismo se calcula en Unidades de Vivienda (UVIs).

El funcionario explicó que ese préstamo está valuado actualmente en alrededor de los 5 millones de pesos, lo que permite construir el 80% de una obra de 80 metros cuadrados, o sea que tenga 2 dormitorios, una cocina comedor y un baño.

"La cuota estaría en alrededor de 10 mil a 15 mil pesos la cuota y la gente viene interesada", aseguró. La devolución de este préstamo puede fijarse en tres plazos diferentes: a 20, 25 y 30 años. Además, el programa “Mi Casa, Mi Hogar” tiene 0% de interés.

Programa “Mi Casa Mi Hogar”

Se trata de un programa del IPV, que consiste en una Asistencia Financiera para construcción, terminación y ampliación de viviendas. El préstamo está destinado a familias que cuentan con un terreno propio.

Para acceder a este programa son requisitos excluyentes: constituir un grupo familiar de al menos dos personas; tener ingresos familiares que permitan el reintegro de la cuota de la asistencia financiera; ser propietario de un terreno, escriturado e inscripto en el Registro General Inmobiliario; poseer documento de identidad argentino; no ser propietario de viviendas sismorresistentes o bienes inmuebles realizables distintos al inmueble afectado, siempre que dichos bienes no constituyan un medio de vida del solicitante; no haber sido adjudicatario de viviendas financiadas por el Estado; ser mayor de 18 años y menor de 60.