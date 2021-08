En San Juan ya vacunaron a más de 10 mil personas con segundas dosis de la vacuna Moderna

jueves, 12 de agosto de 2021 12:45

El lunes 9 de agosto comenzó en San Juan el procedimiento de vacunación a quienes esperaban la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, Sputnik V, y que aceptaron ser inoculados con el suero de Moderna, ya que hasta el momento no había fecha de llegada del segundo componente del suero ruso.

A tanto sólo cuatro días del inicio de la vacunación con Moderna a mayores de 60 años, desde la cartera de Salud de la provincia informaron que ya se inoculó a 10.707 personas que aceptaron la combinación de sueros. De este modo, pudieron completar el esquema de vacunación y continuar con el Plan Provincial de Vacunación.

En este marco, se señaló: "El propósito es continuar el esquema de las personas mayores de 50 años que recibieron el primer componente de la vacuna Sputnik V, o que llevan más tiempo de la primera colocación, y deseen aplicarse el segundo componente, intercambiando con la vacuna Moderna".

Anteriormente, la ministra de Salud de San Juan, Alejandra Venerando había detallado en Radio Colón, que "se enviaron más de 16 mil mensajes y hay un 80% de aceptación con la vacuna Moderna. Hay mucha gente que lleva muchísimo tiempo esperando la Sputnik-V y aceptaron la combinación".

De esos 16 mil, hubo un 10% que dijo que "no" quiere recibir otra dosis que no sea la Spuntik-V y por ende esperará a que llegue el componente del laboratorio ruso pero otro 10% no contestó. A esos últimos se los buscará vía telefónica.