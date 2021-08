Afirman que un sector de empleados de comercio no quiere vacunarse contra COVID

jueves, 12 de agosto de 2021 17:35

En pleno debate por la posición de la Unión Industrial Argentina de no pagar o rebajar el sueldo a los trabajadores que no quieran vacunarse contra coronavirus, en San Juan la situación en sectores económicos muestran que un porcentaje manifestó su voluntad de no querer inmunizarse. En el caso del comercio, aseguran que se restringe a dos grupos etáreos.

"Hicimos un relevamiento cuando abrió la posibilidad de vacunación para los empleados de comercio y se hizo un seguimiento. Ahora podemos decir que los esenciales (supermercados, ferreterías, casas de servicios fúnebres) están vacunados al 100%, en su mayoría con las dos dosis. Mientras que el resto de los rubros, también hay un importante porcentaje de vacunados con la primer dosis y los están convocando para la segunda", destacó la secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio, Mirna Moral a Diario La Provincia SJ.

Además, destacó que en el abanico de rubros no esenciales hay un porcentaje de trabajadores que manifestó no querer vacunarse. "En contacto con los delegados, dieron sus razones o simplemente, dieron a conocer su decisión. Se trata de las personas de 40 y 50 años, coincidente con el panorama local que mostraba que la vacunación iba lenta en esos grupos. Estamos atento a las disposiciones que se tomen al respecto a nivel nacional y provincial ya que la vacunación sigue siendo voluntaria; no hay norma que los obligue".

Destacó no obstante que "prima el sentido común y se está hablando con ellos para instarlos a que se saquen las dudas y conozcan el impacto social de su decisión, en la salud de sus compañeros y familiares, más aún con las nuevas variantes que son más contagiosas y peligrosas. La vida está ante todo; pero reitero no se los puede obligar porque no hay normativa que así lo imponga".