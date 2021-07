Vacaciones en San Juan: hoteles ofrecen promociones 3x4 o descuentos

viernes, 9 de julio de 2021 00:00

Finaliza la primera semana de vacaciones en San Juan pero no así en varias provincias del país, donde incluso la semana que viene comienzan el receso. Ante este escenario, el sector de hoteles ya armó promociones para atraer el turismo no solo interno sino también externo para reactivar la actividad.

De acuerdo a lo informado desde la Asociación Hotelera Gastronómica de San Juan, se está ofreciendo un amplio abanico de propuestas para reactivar al sector aprovechando el receso invernal y la geografía que ofrece la provincia que es de lo más variada y atractiva.

"Tenemos promociones en hotelería con 4x3, se está 4 noches y se paga 3. Además los hoteles están brindando descuentos con los postres, fundamentalmente si son menores. Para ello se les da vouchers en los hoteles para que vayan a los restauranes", comenzó explicando Luis Tallara, desde la Asociación a Diario La Provincia SJ.

Según explicó, lo que se busca es "contagiar el ánimo para estas vacaciones de julio, con mucho personal vacunado en los establecimientos para tener lugares seguros y con protocolos adecuados. "Estamos tratando de trabajar lo más que se pueda. Sabemos que para este fin de semana hay un 70% de reservas en los departamentos alejados", agregó.

Tallara explicó que por más que en San Juan terminan las vacaciones el viernes de la semana que viene, las promociones van a continuar probablemente durante todo el mes de julio respondiendo a los recesos que comienzan en otros puntos del país en los próximos días.

"Todavía no tenemos una respuesta clara, sabemos que en los departamentos alejados hay buena respuesta porque la gente pide reservas y pensamos que va a hacer turismo interno. Pero no tenemos proyección de otras provincias. Si bien hay consultas, no a nivel urbano sino de los departamentos alejados. A nivel urbano están muy deprimidas las reservas, lo que es la Ciudad y Gran San Juan", lamentó.

Según se puede consultar en Booking, algunos valores para disfrutar en San Juan: