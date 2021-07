La familia que perdió todo en un incendio busca reconstruir su hogar: "somos como el Ave Fénix"

viernes, 9 de julio de 2021 22:30

Este jueves se conoció que un repentino incendio en una vivienda de calles Tacuarí y Lemos, en Rawson, donde una familia de 10 personas, entre ellos 5 niños; terminó con todas sus pertenencias en cuestión de horas. El hecho se desarrolló pasado el mediodía y su propietario, un artesano llamado Mario Recúpero, se mostró conmovido al ver las pérdidas totales de sus cosas.

El hombre es divorciado y convive en el lugar con sus hijos y sus familias, junto a sus nietos. Entre lo que las llamas consumieron también estaban las máquinas que usaba para trabajar con cartón y vidrio y ahora, un día después del diniestro, espera la ayuda que necesita para reconstruir su hogar.

"Con lo poco que pude dormir, me levanté temprano con la idea de que hay mucho por delante, por hacer, y encarar la reconstrucción de nuestra casa. Hemos perdido todo, todo lo que teníamos, lo que era de mis hijos y sus familias que vivían acá, pero estamos seguros que vamos a resurgir como el Ave Fénix", comenzó relatando Mario, a Diario La Provincia SJ.

"Yo soy artesano y saqué la cuenta que con las máquinas que perdí, y que eran con las que yo trabajaba, se me fue cerca de un millón y medio de pesos. Hace poco recibí un subsidio que me dio la Nación para los artesanos, y todo eso duele. Ahora estamos buscamos que alguien nos ayude con palos y materiales para la parte estructural de las casas porque las paredes no han quedado bien y aparte tenemos que hacer el techo", agregó sobre lo que ya trabaja.

Mario quedó en la vivienda dañada por el fuego, pero sus hijos debieron irse a dormir a las casas de otros familiares, ya que la estructura quedó inhabitable. Pero todo tomó un color diferente cuando en los diferentes lugares que se hospedaron, comenzaron a recibir la ayuda de los sanjuaninos.

"Mis hijos han recibido camas y colchones, nosotros tenemos unos vecinos de oro que se están portando bien y nos están ayudando mucho. Ahora sólo esperamos que el Gobierno también nos pueda asistir con los materiales que necesitamos para volver a empezar. Estoy seguro que lo vamos a lograr, sí lo vamos a hacer", dijo confiado en el futuro.

Sobre las posibles causas que ocasionaron el foco ígneo, e hombre se mostró intrigado al revelar que aparentemente había iniciado en un colchón de una cucheta.

"Creemos que el incendio comenzó en un colchón que estaba en una de las habitaciones pero no sabemos por qué, porque no había nada con corriente era un colchón de la parte de abajo de una de las cuchetas. Nosotros tenemos salamandra que está divida de la habitación a la cocina pero como los días estuvieron lindos, no se prendió. No ha sido un cortocircuito", finalizó sobre lo que pudieron investigar.

Quienes deseen ayudar y asistir a Mario y su familia, pueden comunicarse con él al teléfono 2644 65-3656.