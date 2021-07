Sacerdote sanjuanino renunció a la Iglesia Católica: "me animé a dar este paso, pero no desafiando a nadie"

jueves, 8 de julio de 2021 00:00

"Me animé a dar este paso, pero no desafiando a nadie ni planteando nada". Con estas palabras Leonardo Pons comenzó a explicar los motivos que lo llevaron a presentar su renuncia como sacerdote a la Arquidiócesis de San Juan y anunciar que decidió ejercer como sacerdote de la Iglesia Católica Anglicana en la provincia. Pons perteneció a la Parroquia Nuestra Señora de los Desamparados de Albardón y tras apartarse, señaló que desde ahora su misión será constituir una comunidad que viva de acuerdo a las enseñanzas que brinda esa rama del cristianismo.

"Esto viene desde hace mucho tiempo. Conociendo la historia de la iglesia primitiva, cómo fue el cristianismo primitivo y su frescura que se regía por la palabra de Dios, los sacramentos y la comunidad, sin la estructura posterior que nos llegó. De a poco, hace 15 años, he podido ir descubriendo y viendo cómo es esa frescura de los comienzos. De hecho, siempre tuve una simpatía y afecto por ese modo de vida de la iglesia primitiva", contó Pons a Diario La Provincia SJ.

Pons relató que la Iglesia Católica Anglicana no tenía presencia en San Juan y solicitó su integración al clero de la Iglesia Católica Anglicana de las Américas que tiene su sede en Alabama, Estados Unidos. “He sido recibido por Monseñor Michael Simmons, arzobispo de la Arquidiócesis del Alfa y Omega, quien con mucho cariño ha comprendido mi situación de vida, me ha escuchado y alentado. Monseñor Simmons me abrió las puertas de su diócesis y de su familia, luego de consultarlo con la comunidad; y le ha parecido oportuno que yo pueda ejercer el ministerio sacerdotal en San Juan”, expresó.

El “nuevo sacerdote de la Iglesia Anglicana” dijo que en esta primera etapa podrá celebrar misas en casa de los fieles cuando lo soliciten y de acuerdo al protocolo sanitario lo permita. También dejó abierta la posibilidad de que la celebración de las misas que se realice se transmitan a través de las redes sociales.

El celibato y el deseo de formar una familia

Pons expresó que uno de los temas que diferencia a la Iglesia Católica de la Iglesia Anglicana es el celibato. "Empecé a darme cuenta que muchos de los problemas que tiene la iglesia actual es porque no se resolvió la ley tan controvertida del celibato. Del 2014 al 2018, 6 mil sacerdotes dejaron en el mundo. Perdemos sacerdotes extraordinarios, buenas personas por algo tan lícito de enamorarse de una mujer y formar una familia. Por eso no pueden ser sacerdote. Eso en la iglesia antigua no era así. San Pedro era casado y San Pablo recomendó que sean casados una sola vez", destacó subrayando que le gustaría formar una familia en un futuro.

"En algún momento de la vida, por cuestiones personales uno resuelve. No me hago de una secta ni otra religión, tampoco abandono la fe. Me voy a otra habitación de la misma casa. La Iglesia Católica es una casa grande donde en una parte, en la sala de estar más hermosa está el Papa pero en las otras habitaciones están los ortodoxos y los anglicanos. Ojalá todos podamos ser de la misma familia alguna vez", dijo.

La renuncia y la repercusión

La renuncia fue un paso muy pensado por Pons. Para ello decidió escribir una carta que trasladó a su entorno. Luego este miércoles comunicó su decisión al Arzobispado y habló con monseñor Carlos María Domínguez.

"Me atendió muy bien, me escuchó y le dejé la misma carta. Le conté que es una cuestión de una decisión muy personal, de vivir el sacerdocio. Siento en mi corazón que quiero vivirlo como lo hicieron los sacerdotes en la iglesia primitiva, vinculado a la familia. En algún momento me casaré integrando todo lo que Dios me dio. Y desde la familia ser parte de la comunidad, a los creyentes que quieran vivir la fe. No lo planteo como hacer competencia ni mucho menos", destacó.

Pons reveló que compartió su decisión con su familia y allegados. "Lo vine compartiendo a esto con laicos, con personas de las comunidades, los más amigos y allegados. Les pareció perfecto y a los sacerdotes también. Ya había hablado con 6 o 7 y les pareció muy bien. Con el resto me comuniqué y me han saludado y apoyado", subrayó.