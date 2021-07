Relevan la marcha de la vacunación en empleados de comercio y estiman un mínimo que no quiere las dosis

jueves, 8 de julio de 2021 18:52

Con la apertura de la vacunación para trabajadores esenciales, en San Juan quienes trabajan en comercios pudieron anotarse para acceder a la primera dosis contra coronavirus. Sin embargo, ante algunas demoras o datos imprecisos, se comenzó a trabajar para conocer si los empleados se inscribieron o se vacunaron bajo otros grupos, precisamente por edad.

"Para hacer un cruce de datos con Salud Pública, decidimos conocer de primera mano cómo es la situación. Hay trabajadores entre 60 a 65 y los de 40 y 50 años que decidieron sacar turno por su edad. Así pedían permisos por medio día de trabajo y asistían a vacunarse. Es que se habían registrado inconvenientes para que los comercios les dieran un certificado y optaron por lo más ágil", señaló a Diario La Provincia SJ, la secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio, Mirna Moral a Diario La Provincia SJ.

Además, destacó que "comenzamos a relevar a los comercios de rubros no esenciales como indumentaria, calzados, accesorios y librería, donde hay empleados de más de 18 años. Si aún no sacaron el turno para vacunarse, lo hacemos nosotros y así, verificaremos si asiste el día indicado e intervenir si el propietario del comercio no coopera para darle permiso".

Para Moral, "estamos apoyando al Gobierno en esto para poder llegar al objetivo del 70% de la población vacunada, es decir, la inmunidad de rebaño. Estimamos con los datos que disponemos que el 1% de los empleados no se quiere vacunar y es importante que Salud Pública pueda llegar a ellos para sacarles sus dudas".

Sobre otros rubros dentro de la actividad que fueron declarados esenciales destacó que en supermercados, ferreterías y servicios fúnebres, el porcentaje de vacunados casi llega al 100%, siendo menor aún en empresas de limpieza y ferreterías.