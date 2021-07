Contracara: pese a las nevadas escasas, San Juan está muy cerca de llegar al promedio de heladas

miércoles, 7 de julio de 2021 07:58

Importante para la actividad agrícola y los diferentes cultivos en San Juan, las heladas mantienen un buen promedio en cuanto al número esperado. No es la misma situación que se registra en cuanto a las nevadas, que siguen siendo esquivas y eso agudiza la situación hídrica.

"En lo que va de la temporada, que inició el 28 de mayo, ya llevamos 21 heladas en San Juan. En tanto, el promedio hasta el 31 de agosto suele ser de 30 a 32; por lo que vamos a superar ese número ya que las condiciones del invierno así lo favorecen. Esto es auspicioso para la actividad agrícola, que al menos puede tener esa tranquilidad en cuanto a horas frío", señaló el climatólogo Germán Poblete, a Diario La Provincia SJ.

El especialista señaló que "la combinación de sequedad en el ambiente y escasa nubosidad generan el escenario para que se registren heladas en las mañanas, de distinta intensidad. Sumado a los dos frentes fríos de varios días y que además, extendieron su influencia en la provincia, generaron un invierno en condiciones generales, bastante típico".

Una imagen más preocupante es la que devuelve la Cordillera ya que, según Poblete, "la imagen satelital que obtenemos de la NASA nos muestra que no hay más de medio metro acumulado. En la zona de Calingasta y a la altura de Veladero, en Iglesia, hubo nevadas regulares pero lo que es a la altura de Mogna no hay nada. El año pasado, en junio, hubo una nevada abundante pero en julio y agosto casi no hubo precipitaciones. Realmente es preocupante la situación".