Debuta el vacunatorio móvil con un operativo en Bermejo y Vallecito

martes, 6 de julio de 2021 20:36

Tal como se había anticipado, en San Juan comenzarán los operativos de un vacunatorio móvil para llegar a distintas localidades en los departamentos, garantizando el acceso a la vacunación contra COVID y a las dosis del calendario obligatorio.

El trabajo comenzará con el equipo de salud de la Zona Sanitaria II en conjunto con la Municipalidad de Caucete. Van a realizar un operativo de salud que incluye controles y colocación de vacuna antigripal, vacunación contra COVID-19 y completar el esquema de vacunación.

El equipo de salud visitará los siguientes lugares:

Miércoles 7 y Jueves 8 de Julio de 8.00 a 16.00 hs

Lugar:Localidad de Bermejo

Del 12 al 16 de Julio de 8.00 a 12.00 hs

Lugar: Vallecito

Es objetivo es mejorar la accesibilidad a las comunidades de zonas alejadas en contexto de pandemia, se destacó desde el Ministerio.

De acuerdo a lo que la ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando destacó este lunes a radio Estación Claridad "debemos lograr accesibilidad a quienes no se han inscripto o colocado la vacuna. Trabajamos en operativos con un vacunatorio móvil para acceder a lugares que no se ha llegado. Además, poder sacar dudas a quienes aún no están convencidos sobre la vacuna pero sienten el compromiso social de hacerlo".

Señaló que el próposito es "tener más del 70% de la población vacunada para lograr la inmunidad de rebaño ante nuevas variantes más contagiosas. Tiene que ver no sólo con no llegar a internación crítica sino a generar anticuerpos para defenderse. Apunta a trabajar a futuro en una normalidad diferente. Miramos a los países europeos que pudieron trabajar en vacunas, testeos y tomar previsiones con la tercer ola".

Con 380.300 vacunas aplicadas entre 1º y 2º dosis en San Juan, la funcionaria explicó que "tenemos aún una curva alta de contagios de coronavirus en San Juan. El promedio diario va a 400 a 440 personas y nos queda un largo julio".