Con 21 mujeres iglesianas comenzó un entrenamiento para ser operadoras de camión fuera de ruta

martes, 6 de julio de 2021 12:10

Comenzó ayer en Iglesia el Entrenamiento para Operadoras de Camión Fuera de Ruta, con 21 mujeres del departamento, una iniciativa que se enmarca en el compromiso de Veladero para fortalecer el rol de la mujer en la industria minera.

Esta será la primera vez que una formación en este oficio estará integrada 100% por mujeres las que accedieron al entrenamiento luego de una convocatoria abierta y un proceso de selección entre 299 postulantes, todas del departamento de Iglesia.

“En Veladero estamos comprometidos con acciones concretas para promover un mayor balance de genero en la minería que tiene un sesgo de mayor cantidad de hombres. En ese camino nos llena de satisfacción iniciar este programa que además esta completamente concebido de forma participativa con la comunidad y todas las participantes son de Iglesia” subrayó Marcelo Álvarez director ejecutivo de Argentina y Chile.

En las etapas de la formación se prevé una parte teórica, que se inició el pasado 5 de julio, en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de las Flores facilitado por la Municipalidad de Iglesia. Allí concurrirán semanalmente luego de realizar las correspondientes pruebas para el Covid-19. Una vez aprobada la primera etapa los siguiente 5 meses involucran un aprendizaje práctico en la mina realizando turnos de 14x14. El programa se dicta con personal experimentado de Veladero el área de Entrenamiento Mina y Recursos Humanos.

“Veladero forma sus propios operadores desde hace tiempo y eso nos dio la oportunidad, con mucho trabajo en equipo, de diseñar un curso con 21 mujeres. Algo que se suma a un conjunto de iniciativas con foco en el balance de género en distintos niveles de la empresa. Con el curso en marcha vamos a dar a cada participante todo el apoyo para este cambio y que se abran puertas para muchas más mujeres en minería”, contó Vanina Grizzuti, gerente de Recursos Humanos en Veladero.

Al término del programa de 6 meses cada participante que apruebe quedará certificada para operar camiones gigantes y podrá ser convocada para las vacantes laborales que se vayan generando en el tiempo en la mina.

Un primer día con mucha emoción y expectativa La jornada inicial del programa tuvo como protagonistas a las participantes cuyas edades varían entre 22 y 47 años con 31 años como promedio de edad. Ellas provienen de 6 distintos distritos del departamento de Iglesia, Colola, Bella Vista, Las Flores, Rodeo, Tudcum, Villa Iglesia y comenzaron con mucha energía para lo que viene.

“Para nosotras, las 21 participantes, hoy comienza un sueño que estamos viviendo con mucha emoción. Esta es una oportunidad muy importante para Iglesia y para las mujeres para demostrar que podemos manejar un fuera de ruta o cualquier otra maquinaria” contó Bárbara Brizuela (33) de Rodeo.

En tanto que Evelyn Gutiérrez (25) de Tudcum también lo vive como un anhelo que se cumple. “Me postulé para el curso porque en realidad siempre quise ser operadora. Es algo como de familia, mi papá fue operador, hoy por circunstancias de la vida no lo es, pero su experiencia me da muchas ganas de intentarlo. Es lo que he querido siempre. También es muy importante la inclusión de la mujer porque siempre es más difícil obtener un trabajo”

Otra de las participantes, Patricia Castillo (45) de Rodeo, remarcó la importancia de preservar siempre: “Soy mama de 3 chicos de 28, 26 y 23 años. Me inscribí al enterarme por un grupo de amigas porque me venía proyectando hace tiempo en una oportunidad así. Quedar seleccionada fue un proceso largo de varios estudios, pero al recibir el mensaje de que estaba seleccionada no lo podía creer. Estar en el grupo me hace feliz y le digo a las mujeres que se animen, nunca es tarde cuando uno lucha para salir adelante”.