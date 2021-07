Retroceso: 3 de 10 inquilinos sanjuaninos tuvieron que regresar a vivir con familiares

lunes, 5 de julio de 2021 07:53

En julio, los inquilinos sanjuaninos que cumplen contratos bajo la nueva ley nacional deben afrontar un aumento del 34%, de forma anual. Ese punto ha generado complicaciones y además de que propietarios han retirado inmuebles del mercado por no conveniencia económica, las personas y las familias que alquilaban también han abandonado ese rol.

De acuerdo a lo que estima la Cámara de la Construcción e Inmobiliarias en San Juan, han tenido que tomar decisiones de emergencia ante la imposibilidad actual de afrontar alquileres muy altos y otros inconvenientes. "Desde mayo, al menos 3 de cada 10 sanjuaninos que afrontaban un contrato de alquiler tuvieron que regresar a vivir con sus padres o suegros. Es muy triste para ellos tener que retroceder en ese sentido y que no podamos darles respuestas porque no hay posibilidad de negociación", destacó Mauricio Turell desde la entidad.

Explicó que no se puede dar muchas opciones desde las inmobiliarias ya que "en contratos que llevaban tiempo activos, los propietarios no apelan a la opción de continuidad que les daba tranquilidad a ellos de tener un buen inquilino y a las familias que alquilaban, saber que podían seguir en ese departamento o casa. Las pérdidas económicas en relación a la inflación hace que decidan no renovarles, sacar esa propiedad del mercado o colocarla nuevamente, a precios especulativos".

Insistió en que "esta ley nacional, así como se aplica no le sirve a nadie. Ni a inquilinos, ni a propietarios ni a las inmobiliarias. Estamos impulsando a nivel país que se modifique y se vuelva al acuerdo de partes para la actualización de los precios con el mínimo de 6 meses para hacerlo. Así se gana previsibilidad para las partes y no se genera este desequilibrio".

Marcó que este mes será clave para el mercado ya que "hay mucha incertidumbre en relación a qué inquilinos van a poder pagar, por ejemplo $7000 más desde este mes; qué deudas se generarán y quienes decidirán no seguir alquilando porque se les hace imposible".