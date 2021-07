"Quiero tener una vida": el video que Florencia, la sanjuanina que sufre dos complejas enfermedades, pidió viralizar

lunes, 5 de julio de 2021 15:09

Florencia Genovart es sanjuanina y padece endometriosis profunda y Síndrome de Cascanueces, dos enfermedades que le causan un dolor pelviano crónico que no cesa con ningún tratamiento. Ni siquiera tras las 7 cirugías a las que se ha sometido en 3 años. Actualmente en Buenos Aires donde recibe un tratamiento integral, su historia llegó al diario nacional Infobae y con ella, la esperanza de reunir dinero para viajar a Alemania para realizarse un estudio con un software especial y una posible cirugía para liberarse de una situación extrema.

Este lunes, Florencia hizo un video en el que resume su historia y detalla cuánto dinero necesita reunir para viajar. "Mi historia resumida. Agradezco a todos que puedan compartir el video, al final aparecen los datos de mis cuentas bancarias! GRACIAS A TODOS. También etiquetando a famosos/influencers que puedan colaborar!", señaló la joven, que tiene la esperanza que el influencer Santiago Maratea, que logró reunir a través de las redes hasta 2 millones de dólares para comprar el medicamento más caro del mundo para Emmita, una beba chaqueña con AME, la escuche y ayude.

Este es el posteo de Florencia en Instagram:

Seguidores comenzaron a etiquetar desde famosos a políticos y a compartirlo en sus perfiles para que pueda ir sumando donaciones para llegar a los más de 40.000 euros que requiere sólo para su tratamiento en Alemania.

"Necesito encontrar un diagnóstico para todo lo que me está pasando. La única solución es viajar a Alemania donde el médico puede hacer unos estudios precisos para esta enfermedad. Me puse en contacto con Alemania y ahora estoy esperando que me responda el médico cirujano para ver bien todo. Con el médico del estudio ya estuve en contacto y me dijo que es necesario el estudio para saber bien cuál es mi condición", explicó Florencia a Diario La Provincia SJ, antes de tener su último diagnóstico.

La joven destacó que "la cantidad de euros que hay que juntar es bastante" y para ello realizó "un sorteo pero la idea era estar en Buenos Aires 2 meses" y ya va por el cuarto mes. "Sería la única forma de conseguir la cantidad de euros, le escribí a Santi hace un tiempo, mis amigos también y lo estamos arrobando. Ahora tengo que contar y explicar bien que es lo que me pasa y si llega a Santiago es mucho más fácil para juntar el dinero y más rápido", señaló a Infobae.

La enfermedad

Flor padece endometriosis profunda y el “síndrome del cascanueces”. Ambas son enfermedades poco frecuentes sin embargo el síndrome, conocido en inglés como nutcracker syndrome, es una comprensión vascular de la vena renal por 2 arterias que genera muchos dolores y en su caso ya fue tratado con un stern renal pero no hubo solución.

"Nadie sabe cuál es la causa y de donde sale el dolor. Es un dolor pélvico y lumbar. No me deja sentarme y pararme, las 24 horas estoy en la cama. Hace casi 3 años que vengo así, desde septiembre 2018. La morfina no me hace nada, es muy complicado. Tuve mucho tiempo para encontrar el diagnóstico, de septiembre a mayo", lamentó la joven.

Todo ese tiempo fue para ella una incertidumbre porque "el dolor era inexplicable, no tenía diagnóstico, sentía que me moría todos los días y nadie me ayudaba".

Para ayudarla estos son los datos de las cuentas bancarias:

CVU Mercado Pago: 0000003100042857069948

Alias Mercado Pago: rubi.estopa.cuis.mp

CBU Banco Nación: 0110474930047425915383

Alias Banco Nación: bombo.caoba.amor