Nena con hipotermia en 25 de Mayo: aseguran que el abordaje familiar es complejo

lunes, 5 de julio de 2021 10:34

El caso de una nena que llegó con hipotermia y hambre a la escuela, conmovió a los sanjuaninos. El hecho sucedió el martes pasado en Las Casuarinas, en el departamento 25 de Mayo, pero recién este jueves trascendió públicamente. La nena llegó con poca ropa, pese a las bajas temperaturas, a la escuela Juana Ibarbourou para pedir ayuda y la directora del establecimiento, Beatriz Martínez, activó todos los mecanismos para ayudarla y contenerla.

Tras este hecho intervino la Dirección de la Niñez quien rescató a la nena y sus hermanos de la extrema pobreza y fueron llevados a un hogar hasta que se pueda establecer con la familia que vivirán. Carlos Olivera, director de Niñez, adolescencia y familia, detalló cómo fueron estos días en los que la menor y sus tres hermanitos están en una residencia: "En principio, están bien de talla y peso al ser revisados por el médico de la Dirección y recibieron ropa nueva. Además, ya se integraron a los chicos que allí viven. Entendemos que estarán allí transitoriamente, hasta que lo determine el juez".

"La mamá se presentó para hablar con funcionarios de Niñez. Este es un abordaje complejo y un difícil contexto familiar. El padrastro no quiso permitir el ingreso al domicilio ni se mostró predispuesto a contar su realidad ni a hablar. No se mostró responsable con lo ocurrido. Nos atendió afuera y no quiso facilitar DNI, ni documentación. La mamá, ante esto, se mostró superada por la situación. Tenemos que fortalecer a esta madre y darle los recursos para que se pueda hacer cargo de sus hijos y los derechos no se vean vulnerados", señaló el funcionario.

Destacó que de acuerdo a lo que pudieron conocer, desde el municipio de 25 de Mayo se les entregaron módulos alimentarios a los pequeños. "No entendemos por qué, entonces, los chicos no estaban bien alimentados en ese momento. Tanto la mamá como el padrastro, no están conscientes de la alimentación que los chicos requieren y del abrigo que necesitan para estar saludables".

Insistió en que se sigue "un plan de fortalecimiento con otros familiares para que apoyen a la mamá y los chicos. Que haya un referente afectivo en la comunidad barrial que se comprometan a coadyudarlos. Mientras tanto, los chicos seguirán en la residencia. Este miércoles vamos a visitar a la familia de la mamá que vive en Encón para ver la situación".

Olivera destacó que los chicos "tuvieron contacto con la licenciada Calivar, responsable de área Social, a compartir la merienda con los 4 chicos y el resto de los menores de la residencia. Los pequeños estaban retraídos y tímidos pero cuando lograron abrirse, expresaron que extrañan a su mamá y quieren verla".

Señaló que los padres "aún no se acercaron a verlos. No está vedado el contacto pero entendemos que ambos buscaban una revinculación tras encontrar una nueva casa; ya que ese factor era una cuestión importante".