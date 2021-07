Empezaron a vacunar en San Juan a los mayores de 18 años: "la idea de vacunarse para mí esta genial"

lunes, 5 de julio de 2021 18:28

Este lunes comenzó la vacunación contra el coronavirus para los mayores de 18 años de edad. Aquellos que se inscribieron y recibieron su turno pudieron acercarse por los diferentes vacunatorios para recibir la dosis correspondiente, sin necesidad de tener comorbilidad.

Uno de ellos fue Luciano Rodríguez, de 20 años de edad quien llegó al Estadio Aldo Cantoni con las ganas de recibir su dosis para inmunizarse y con la mirada puesta en volver pronto a la actividad normalidad, como antes que llegara la pandemia.

“La pandemia ha sido fea para todos. Fue terrible que la población haya estado encerrada, sin hacer deporte o continuar con nuestra vida normal así que la idea de vacunarse para mí esta genial, estamos más cerca de volver a retomar la vida normal", destacó el joven quien fue acompañado de su patineta.

El chico, uno de los más jóvenes que recibió este lunes su dosis, destacó que la pandemia la viene viviendo bien pero sabe que no todos la pasan como él: "por suerte tuve una casa cómoda en donde pasarla pero aun así sé que existen otras personas que la pasaron bastante mal. Mis familiares están todos vacunados, así que en ese sentido súper bien y rápido todo. Recomiendo que se vacune todo el mundo así estamos más tranquilos; además creo que es lo que corresponde como ciudadano”.

Por su parte, Florencia Echegaray de 20 años destacó que cuando se abrió la convocatoria no dudó en inscribirse. La chica trabaja de moza y sabe que su labor la pone en riesgo de contraer el virus. "Trato con mucha gente y por eso he decidido vacunarme. Además vivo con mis padres, mi mamá es paciente de riesgo. Me parece genial que ahora se pueda vacunar a mayores de 18, así todos nos podremos vacunar. Espero que toda la población se vacune y que todo mejore pronto así volvemos a la normalidad lo más antes posible”, señaló en el Sí San Juan.

Finalmente, Soledad Granados, de 29 años contó que ella vivió el coronavirus y si bien antes no estaba en sus planes vacunarse, hoy todo cambió. “A mí me dio COVID hace un mes y le tenía miedo a la vacuna, constantemente me decía a mí misma que no me iba a vacunar; después de haber vivido esa experiencia de contagiarme, decidí que lo mejor era vacunarme", expresó.

Luego indicó: "lo veía muy lejano puesto que aún no tocaba este grupo hasta que por fin se incorporó a mayores de 18. Me anoté el viernes y ya hoy me tocó, rapidísimo todo. Muy bien, además la atención súper bien, rápido, todo muy ubicado. La pandemia la viví bastante mal, perdí a muchos seres amados y el trabajo. Nos afectó a todos. Es por eso que espero que todos se vacunen y podamos volver a la normalidad”.