Un camión lo atropelló cuando iba en bicicleta y ahora un "ángel" con su nombre lo recuerda

Este 31 de julio, una familia de Rawson vive el onceavo aniversario de la muerte de Jonathan Jesús Ruiz, un adolescente de 17 años que perdió la vida, sobre calle Abraham Tapia, pasado el predio de UVT, al ser embestido por un camión, cuando andaba en bicicleta con amigos.

Es por él que este sábado, su familia junto a la organización Familias del Dolor, colocaron el cartel con un ángel que lleva su nombre, en el lugar del siniestro, para recordarlo y concientizar sobre las tragedias viales.

"Nos destrozó como familia porque era el bebé de la casa, fue el motor de nosotros. Mi papá había fallecido el 27 de enero de ese año así que nos despedimos de dos de nuestros seres queridos ese año", contó la hermana del joven fallecido, Andrea Ruiz, a Diario La Provincia SJ.

La joven junto a su madre y sus hermanos, se mostraron conmovidos en el lugar y acompañados por familiares y amigos, otras familias que perdieron a seres queridos de la misma manera y un representante religioso, recordaron al chico al que definieron como "el diamante más brillante de la familia".

"Se nos complicó la vida a todos, hasta el día de hoy no lo superamos y mi mamá tampoco. A mi me ha costado enfermedades y un estado depresivo, el viernes fuimos a buscar el cartel y no lo superamos. Él iba a la secundaria, estaba en cuarto año y quería ser policía y su vida quedó en la nada. Cuando comemos, decimos 'Dios se llevó al mejor'. Le hacía falta un ángel y se lo llevó a él", reveló Andrea.

Sobre la colocación del cartel, la mujer que ya le habla a sus dos hijos sobre su tío, agregó: "El poner el cartel es para que quienes están en la política al menos puedan ensanchar esa calle y que pongan los carteles de precaución. El caso de mi hermano fue uno de los más trágicos que hubo en 11 años allí. Mi hermano pasó por casa, iba con amigos en bicicleta, para el camionero ellos iban jugando y el camión le pasó por arriba".

Para finalizar, reflexionó: "Gracias a Dios hoy podemos poner este cartel que sabemos que no nos va a devolver la vida de mi hermano, pero es algo muy bonito que le prometí a él, le dije 'Lo que hago es por vos y por la familia, fuiste un ejemplo de hermano y el ángel más bello del mundo'".