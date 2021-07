Aseguran que algunos bebés sanjuaninos que contrajeron Covid presentaron lesiones dérmicas

sábado, 31 de julio de 2021 10:45

San Juan registra más de 10 bebés sanjuaninos que contrajeron Covid-19 en sus primeros 30 días de vida y desde el Servicio de Neonatología advirtieron algunas señales que aparecieron en sus cuerpitos, además del contagio vía respiratoria, provocadas por la enfermedad.

Se trata de lesiones dérmicas en la piel que perduraron mientras los bebés cursaron la enfermedad. Si bien aclararon que esos casos se dieron en menor medida, impulsaron a los padres a mantener al extremo los cuidados cuando los chiquitos nacen y se van de alta a sus hogares.

“En este momento tenemos un niño internado con covid confirmado. Hemos tenido más de 12 niños y no ha fallecido ninguno, algunos han tenido lesiones dérmicas, dermatitis, y otros, la mayoría, ingresó con cuadros de fiebre y cuadros como si fuera bronquilitis. Todos los niños que se han tenido en el servicio han venido ya de la casa con covid, nacieron, fueron con su mamá a la casa y se han contaminado con sus parientes, por vías respiratorias”, contó el jefe de Neonatología del Hospital Rawson, Oscar Marconi, a Diario La Provincia SJ.

Sobre las lesiones en la piel, agregó: “Son como dermatitis raras, si el niño aparece con una lesión en la piel, sobre todo en las manitos o extremidades, alguna urticaria o lesión rara, debe consultar de inmediato. Mientras se va cursando la enfermedad se mantiene, no son muchos los que han presentado, es la minoría de los chicos con lesiones dérmicas”.

Según aseguró el médico, los pequeños ingresaron nuevamente a Neonatología, una vez que habían sido dados de alta tras el nacimiento, presentando fiebre y síntomas respiratorios parecido a un resfrío, a una bronquilitis, incluso con neumonía. Tras estudios, se conoció que habían contraído el virus: “Es algo que no se ha detenido y sigue. Acá se internan bebés con más de 10 días de vida que se contaminaron”.

“Una vez que se supera el coronavirus, desde el punto de vista neonatal se hace el seguimiento como cualquier otro niño que se ha internado y se va a su casa. Se hace un seguimiento a las 48 horas por el sector de consultorio externo, por el sector Covid, y en base a la sintomatología o no que presente y a la adaptación que tenga, se lo controla en el servicio y una vez que anduvo bien, pasa al seguimiento del hospital de niños tradicional”, indicó el profesional.

“Es fundamental que cuando el niño va a la casa, la persona que lo va a atender se lave las manos, en ese contexto que estén con barbijo, que no se acerquen al bebé salvo la mamá o quien lo está cuidando específicamente. Es fundamental que la lactancia no la corte, que la mamá se lave las manos, se ponga el barbijo y le dé el pecho libre, pero que familiares no lleguen a darles besos o que los toquen. En este momento el bebé tiene que estar con sumo cuidado tratando de que no tenga posibilidades de contagio”, finalizó.