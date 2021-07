Alquileres: aseguran que casi el 30% de los contratos en San Juan tienen un plazo menor a los 3 años

jueves, 29 de julio de 2021 07:25

Este mes se conoció que en medio de lo que es la implementación de la nueva ley de alquileres en Argentina, en San Juan aún se registran cifras que preocupan a los inquilinos, en algunas de las cláusulas y la mantención de contratos.

Así lo manifestó una encuesta llevada a cabo a nivel nacional, en donde se conoció que en la provincia el 29.7% de los contratos de alquiler tienen un plazo menor a los 3 años. El porcentaje repercutiría sobre los 70.000 sanjuaninos que se cree son inquilinos.

“Es una complicidad entre propietarios y algunos corredores inmobiliarios. Esto de no querer blanquear los contratos de alquiler en AFIP, de hacer prórroga de los contratos anteriores para seguir utilizando los aumentos semestrales, que superan a la misma ley de alquileres. Si bien el índice fue alto pero lo superan porque siempre te ajustan cada 25% semestral”, comentó Víctor Bazán de la Asociación Inquilinos Sanjuaninos, a Diario La Provincia SJ.

El representante de la asociación que ya se encuentra tramitando los últimos pasos de la personería jurídica, y que media en diferentes situaciones entre inquilinos y locadores, señaló respecto al dato: “hay al año un aumento del 52 - 51,5% anual y con la nueva ley de alquileres es del 40%. (...) Lo que se quiere es no comprometerse a devolver el depósito, seguir cobrando comisión inmobiliaria cada dos años, eso es lo que buscan porque nos metimos en el negocio que nunca antes nadie se había metido”.

Respecto a cómo perjudica esa situación registrada, en los inquilinos, agregó: “Primero y principal ,que tenes un año menos de contrato, que eso implica un gasto cada dos años como la comisión inmobiliaria, volver a negociar un contrato que no sabes cómo puede terminar con aumentos que rondan en el 80 - 90% cada vez que lo renovas. Entonces si vos tenes tres años a la espera, es la verdad un poco más flexible. Después tenés la nueva evolución de los depósitos porque es lo que hacen y no ajustados. Si lo hacen no lo ajustan, entonces con la nueva ley de alquileres lo tienen que ajustar al último valor del plano locativo”.

Entre otros datos de la encuentra, se conoció que los sanjuaninos inquilinos destinan el 52.2% de sus ingresos, al pago del alquiler. En cuanto al incumplimiento de dar factura por el pago del alquiler, en la provincia el número es aún mayor, del 89%.

“Que no se registren y no tengas vos una factura comprobante real de lo que vos estás pagando, las modificaciones de la casa, por ejemplo, tenés que modificar algo y el propietario no quiere, el inquilino lo puede hacer con la nueva ley de alquileres, siempre notificándolo y después descontarlo del pago del alquiler. Los servicios, tanto rentas como municipal, con la nueva ley de alquileres queda a cargo del propietario y no del inquilino. Hay varios ítems donde el inquilino se ve perjudicado si no se aplica la nueva ley de alquileres”, subrayó Bazán.