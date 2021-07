Luis Meglioli denunció que intentaron estafar en su nombre: "han usado una foto mía de mi Facebook"

sábado, 24 de julio de 2021 19:55

Este sábado, un querido periodista sanjuanino, corresponsal de Cadena 3 y exfuncionario de la Capital, realizó una denuncia policial por presuntos intentos de estafa en su nombre. Se trata de Luis Eduardo Meglioli quien aseguró que al menos ocho conocidos se comunicaron con él para advertirle.

"Ya hice la denuncia. Tuve por lo menos ocho llamadas de gente que había sido contactada por este tipo ofreciéndole dólares a precio bajo o pidiéndole por favor que le compraran porque estaba muy mal", contó Luis a Diario La Provincia SJ.

Según relató Meglioli, le habrían robado una fotografía de su Facebook y la habrían puesto como foto de perfil de whatsapp de un teléfono de Buenos Aires. Un hombre se hacía pasar por el periodista, llamaba a sus conocidos, les decía que había cambiado de teléfono y les contaba que estaba en una mala situación económica.

"Ya denuncié en Defraudaciones y Estafas de la Policía, porque así me indicaron. Y les di la captura de pantalla del whatsapp desde el que hicieron las llamadas. Es una foto que deben haber sacado de Facebook. Es una en la que estoy con Dante Pantuso, un periodista deportivo", agregó.

Si bien en un primer momento pensó que no lo habían hackeado sino que simplemente se habían adueñado de una foto suya de las redes sociales, luego consideró que de alguna forma fraudulenta consiguieron los contactos de sus amistades.

"Hicieron llamadas a personas de mi agenda de teléfonos, para lo cual de alguna manera se han metido en mi teléfono. Les decían: "soy Luis Eduardo Meglioli, estoy con problemas de dinero y estoy vendiendo dolares a mitad de precio. Depositame en esta cuenta". Si le decían que sí, le pasarían la cuenta de Bank of América. Por suerte ninguno de mis amigos o conocidos de mi agenda cayó, me han llamado ocho personas. Todas le han terminado diciendo, "Hummm, vos no sos el Luis" o parecido y el tipo cortaba inmediatamente la comunicación", sentenció.