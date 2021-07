Esperan que desde el lunes más sanjuaninos soliciten la opción de DNI con género no binario

sábado, 24 de julio de 2021 10:35

Después de que se oficializara en Argentina la posibilidad de que personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino puedan identificarse de esa manera con una tercera opción, la letra "X" en el DNI, en San Juan se espera que en los próximos días se recepcionen más solicitudes para este trámite.

Así lo aseguró la responsable del Registro Civil, Natalia Giacone, quien detalló que hasta el momento no han habido solicitudes pero, atendiendo a las particularidades del trámite, se trata de un procedimiento que se inicia directamente como solicitud.

"Con respecto a la posibilidad de tomar los DNI asignando esta categoría de género no binario, recién va a estar disponible a partir del lunes. En base a eso, no han habido nuevos pedidos, hasta el momento en San Juan tuvimos dos casos. Tampoco han habido consultas en particular ya que en lo que tiene que ver al cambio de género, más que consultas", señaló Giacone, directora del Registro Civil, a Diario La Provincia SJ. En este marco agregó que en base a lo que se conoció en el Decreto Nacional, se espera que desde el 26 de julio se comiencen a recibir mayores solicitudes en San Juan.

La responsable aseguró que el trámite para toda persona que lo quiera iniciar es un fácil, rápido y se realiza en absoluta privacidad. "Son decisiones que vienen maduradas con un proceso anterior y la instancia tiene que ver con la solicitud más que con la consulta. Es un trámite que viene a ampliar derechos para sanjuaninos y sanjuaninos con reconocimiento a la identidad", subrayó.

En este marco, explicó que la posibilidad de consignar los cambios en el DNI con la letra X en el campo del sexo, que fue el anuncio que se realizó el miércoles pasado, "viene a consagrar un reconocimiento" muy esperado del derecho a la identidad de argentinas y argentinos que no se perciben en el binomio masculino o femenino.

"Esta elección en el DNI, en el marco de los países del Mercosur y estados que han hecho acuerdos con el Mercosur, y el pasaporte, ambos son documentos de viaje por lo tanto tienen que adherirse a la normativa internacional de la Organización de Aviación Civil, que dispone esa letra para situaciones de género no binario", sostuvo.

Y añadió: "No se trata de cambiar el DNI sino de hacer un cambio de género que tiene dos partes importantes en el trámite en sí mismo, primero tiene que ver con la rectificación de la partida de nacimiento de conformidad al género autopercibido por la persona que suscita el cambio de género. Luego eso se refleja en una rectificación de DNI en conformidad al género consignado en la nueva partida de nacimiento".

Con respecto a los dos casos que habían iniciado la solicitud en el Registro Civil, en San Juan, contó que hasta el momento ambos no lograron avanzar aunque con el nuevo decreto se espera, al menos en uno de ellos, tener novedades.

"Uno de los casos, entiendo que se acercará a la brevedad al Registro Civil porque decidió, de conformidad a lo charlado en una reunión, posponer su cambio en el DNI y elevar las actuaciones al Renaperp que entiendo, han sido estos pedidos acumulados a nivel nacional, el resultado del anuncio del Presidente", contó Giacone

"El otro caso puntual, es una persona menor de edad que todavía no había formalizado los requisitos porque no se había podido contar, aún al día de la fecha, con el consentimiento de uno de los progenitores. Por lo cual, técnicamente, no está formalizado al ciento por ciento el pedido", finalizó.