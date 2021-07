Piden a los sanjuaninos que son contacto estrecho covid: "cumplir el aislamiento al menos por 10 días"

viernes, 23 de julio de 2021 16:06

Si bien se habla de un amesetamiento en la cantidad de contagios y muertes a lo largo del país, los números son muy altos y San Juan no es la excepción. La doctora Rosa Contreras, jefa de Infectología del Hospital Marcial Quiroga, aseguró que "llama la atención y preocupa que a esta altura de la pandemia que vivimos desde hace casi un año y medio, la gente todavía no entiende cómo debe actuar cuando se es contacto estrecho".

"Ya quedó demostrado que el mayor contagio de Covid no se da en los elementos que se pueda tocar en común con otra gente, sino en el descuido del contacto estrecho y de quien es positivo de Coronavirus que no se responsabiliza de hacer cuarentena como corresponde", subrayó Contreras a Diario La Provincia SJ.

Luego agregó que "la curva de contagios es muy alta debido justamente al mal accionar de los contactos estrechos y no de los elementos que podamos tocar sin haber desinfectado".

La profesional manifestó que tras haber insistido durante mucho tiempo sobre cómo se debe resguardar quien es contacto estrecho, todavía el concepto no es incorporado y esto provoca consecuencias. "Vemos a diario que la gente que nos consulta, la que se acerca al hospital a informarse o a quienes tratamos, no cumplieron como se debe con el aislamiento, lo rompieron antes de tiempo o salieron a trabajar con un hisopado negativo hecho en un tiempo indebido".

La Doctora Contreras insistió en que es importante seguir informando sobre cómo deben actuar: "Respecto al hisopado, quien es contacto estrecho si tienen síntomas deben realizarlo y el resultado será real. En el caso de no presentar sintomatología, deben entender que no es necesario practicarlo porque la carga viral no es suficiente para detectar el contagio por lo que saldrá negativo, pero si se pone en contacto con otros, estará contagiando. Lo que deben hacer sí o sí, es cumplir el aislamiento al menos por 10 días aunque no hayan síntomas".

En este sentido, la Infectóloga explicó que "estamos viendo mucho error cometido por empresarios o empleadores que a sus empleados los mandan a hisoparse al día siguiente de enterarse que es contacto estrecho y como el resultado es negativo, los mandan a trabajar nuevamente. Eso es una confusión muy grande porque la persona podría estar cursando la enfermedad sin síntomas pero contagiando de igual manera. Lo ideal sería que el hisopado se haga en el día 10 luego del contacto y tras haber cumplido con esa cuarentena".

La profesional indicó que debe insistirse en cuándo una persona se convierte en contacto estrecho. "Si me avisaron que la persona con la que estuve dio positivo de Covid, mantuve contacto al menos dos días antes de que esa persona presentara síntomas, no tuve el barbijo puesto como corresponde, estuvimos más de 15 minutos en ambiente no ventilado, compartimos una comida y la vajilla, entonces me convierto en contacto estrecho", detalló Contreras.

"El inconveniente que estamos viendo es que la gente no se asume como contacto estrecho, no logran entender la importancia que significa convertirse en ello y lo determinante que puede ser, que se cumplan con los días de aislamiento. Si la sociedad entera lograse entender esto, los niveles de contagios y muertes serían mucho más bajos y se podría controlar de otra manera. No se si por cansancio o porque la gente no lo entiende, pero aún no conocen cómo actuar cuando se es contacto estrecho o posible Covid positivo y esto está impactando en la curva de contagios de manera muy negativa, lo cual preocupa".