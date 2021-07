Jefe de Infectología Pediátrica del Rawson consideró que la vacuna covid en niños debería ser obligatoria

viernes, 23 de julio de 2021 16:19

Este viernes, el Gobierno Nacional anunció que desde la próxima semana, se comenzará a vacunar a niños y adolescentes de entre 12 y 17 años con comorbilidades con las dosis de Moderna donadas por Estados Unidos, por lo que al menos 900 mil chicos en el país lograrían esta protección.

En este contexto, el Doctor Emilio Galdeano, jefe de Infectología Pediátrica del Hospital Guillermo Rawson, destacó la importancia que significa lograr vacunar a este sector de la sociedad.

"Se ha demostrado que la inmunidad de rebaño en una población es el principio de una solución. Esto se logra con el 60% de la sociedad vacunada y los niños de entre 12 y 17 años representan un porcentaje muy alto por lo que logrando la vacunación en ellos, se alcanzaría la tan ansiada Población Objetivo", señaló a Diario La Provincia SJ.

El especialista manifestó que si bien en los adultos la vacuna es voluntaria, en el caso de los niños debería ser obligatoria y entrar en el carnet de vacunación como cualquiera de las otras dosis que reciben todos los años. "La estrategia ideal sería aplicar la vacuna en ellos de manera obligatoria todos los años y lograr así disminuir el contagio de niño a adulto, porque es ahí donde se genera uno de los inconvenientes más grandes. El nivel de contagio de un niño a un adulto es muy alto. Así se lograría reducir la contagiosidad y la enfermedad comenzaría a perder fuerza por lo que dejaría de ser peligrosa aunque igualmente contagiosa".

¿POR QUÉ SE APUNTA A LOS JOVENES DE ENTRE 12 Y 17 AÑOS?

El Doctor Galdeano explicó que esta franja etaria es de las más peligrosas. "Ellos son los que más se infectan y son los que están dando más problemas por la gravedad que provoca el virus en sus cuerpos, sobre todo si hablamos de niños con comorbilidades. Ellos llevan el virus en su faringe y contagian muy fácil mediante la mucosa, también tienen un alto porcentaje de contagio por su materia fecal. Al ser jóvenes es probable que transiten la enfermedad sin síntomas o de manera leve pero contagian muy fácilmente a sus familiares en su casa y allí es donde se genera la importancia de que ellos estén vacunados".

¿POR QUÉ LOS CHICOS TRANSITAN LA ENFERMEDAD DE MANERA MÁS LEVE QUE LOS ADULTOS?

El jefe de Infectología Pediátrica del Hospital Rawson detalló que "los niños van adquiriendo con el tiempo, enzimas que se colocan en las superficies de las células ubicadas en el aparato respiratorio. Al momento de ingresar el virus del Covid, se adhiere a esa enzima y no directamente en la parte respiratoria, lo cual genera que el virus no lo logre ingresar bien en el cuerpo, no tiene mucha adhesión y se elimina más rápido. Por eso no impacta de manera tan grave en el cuerpo de ellos. Pero al alojar el virus en su faringe, se convierten en un factor de contagio muy grande y por ello son peligrosos al momento de transmitir la enfermedad".