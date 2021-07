San Juan superó los mil muertos: estos fueron los casos que más conmocionaron a los sanjuaninos

jueves, 22 de julio de 2021 20:35

Este jueves, San Juan llegó a la cifra de mil muertos fallecidos con coronavirus o como consecuencia del mismo. No es un simple número sino que detrás de cada uno de estos hay una historia.

Muchos de los decesos de estos sanjuaninos conmocionaron a la provincia. El primero de esos fue el caso del profesor Elías Posleman. Sucedió el pasado 1 de septiembre y falleció con 94 años de edad.

En noviembre del 2020, el personal de Salud de San Juan se vio sacudido por una serie de fallecidos por covid. Primero fueron el enfermero Rubén Tejada y el kinesiólogo Alejandro Agüero, trabajadores del hospital de Caucete. Luego el doctor Victor Fernández, se desempeñaba en el servicio de emergencias 107 y como médico pediatra del Hospital de Caucete. En ese mes también falleció por esta enfermedad el médico anestesiólogo Aldo Schivileski que estaba jubilado de su actividad.

En noviembre el coronavirus también se llevó otra persona muy querida en la provincia. Se trata de Carlos Infante, miembro del Coro Universitario de San Juan. Era artista y docente de la Facultad de Filosofía de la UNSJ y falleció el miércoles 12 de noviembre, tras estar internado en el área Covid-19 del hospital Rawson.

Ese mismo día también falleció Segundo "Camiseta" Riveros, personal no docente de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, quien movilizó cientos de cadenas de oraciones en San Juan tras conocerse que su estado de salud era grave.

El 7 de diciembre falleció la licenciada Mónica Coca quien era vicerectora de la Universidad Nacional de San Juan. Si bien logró superar la enfermedad, las consecuencias del virus no pudo revertirlas.

El 12 de abril falleció el abogado de la Fiscalía de Estado, Alberto "Beto" Bloise.

El 24 de mayo murió el reconocido ciclista jachallero Jorge "Tati" Mura. Si bien al principio fue tratado en el hospital de Jáchal, al complicarse la enfermedad fue trasladado a la Ciudad. Acá murió días después.

El 26 de mayo falleció el ex juez Benito Ortiz. El también ex diputado era muy querido en el ámbito no sólo judicial sino tmbién en Valle Fértil, de donde era oriundo, por el aporte solidario que hizo en vida.

El 28 de mayo murió Mateo Alejandro Escudero quien estaba internado en el Cymin. El niño tenía 8 años de edad y padecía otras patologías que complicaron el cuadro de coronavirus como encefalopatía crónica con parálisis a nivel diafragmático y traqueo.

Entre mayo y junio se dio otros 2 casos que conmocionaron a los sanjuaninos. Se trata de las muertes de un matrimonio que dejó a 3 hijas adolescentes y una bebé recién nacida. Se trata de Rodolfo Guevara y Cecilia Rivas, quienes fallecieron con pocos días de diferencia. En este caso ninguno de los 2 pudo conocer a la bebé Martina que había nacido en este contexto.

El 2 de junio murió Silvana Tulco, una mujer que dio a luz y no pudo superar el cuadro de coronavirus. Su bebé sobrevivió y quedó a cargo de Ariel Quintana, marido de la mujer y padre del menor. El caso movilizó a miles de sanjuaninos porque la pareja además tenía 2 niños más para criar. Los sanjuaninos quisieron ayudar al hombre para hacer frente esta situación.

Médico rural Victor Barroso

El 21 de junio murió el doctor Víctor Barroso, director del Microhospital de 25 de Mayo. Era un querido médico rural que se destacó por el afectuoso y dedicado trato a sus pacientes.

El 12 de julio murió Daniela Ruarte de Guzmán quien era docente de la escuela Benito Linch de Astica. Para despedirla, la comunidad de Valle Fértil salió a las calles con carteles y guardapolvos y se unieron en un emotivo aplauso.

Otra de las muertes que sacudió a los sanjuaninos fue la de Susana Beatriz Romero, una querida vecina de San Martín quien tenía dos niños chicos, de 9 y 13 años de edad y que se había mudado a su nueva casa apenas 4 meses antes.