Gabriel, 17 años trabajando en una empresa emblemática y "hoy todo es incertidumbre"

jueves, 22 de julio de 2021 17:13

Hablaba con un ritmo de voz dinámica y sin pausa sin embargo, los recuerdos y los afectos frenaron su relato. Gabriel Manzur tiene 45 años de edad, de los cuales 17 los vivió como empleado de la empresa Garbarino. Es uno de los que comenzó prácticamente desde los inicios de esta firma de electrodomésticos en San Juan.

Aún recuerda aquel 2 de junio de 2004 cuando entró a trabajar como vendedor y nunca más se fue. Su trabajo le transmitió siempre tranquilidad y estabilidad... hasta ahora. Él es uno de los 45 empleados que están ante la incertidumbre de no saber cómo será su futuro laboral.

Gabriel es padre de familia, tiene 3 hijos: una de 23 años, otra de 26 años y una bebé de un año y medio. "Gracias a este trabajo y mi esfuerzo pude criar a mis hijas. Una se está por recibir de médica y la otra de abogada, están en el último año. Ahora hago changuitas, lo que sea para poder comprar los apuntes y se puedan recibir", expresó a Diario La Provincia SJ.

Cuando entró a trabajar a esta firma, él tenía 27 años de edad. Aún recuerda aquellos tiempos, donde en la peatonal también habían otros locales grandes y emblemáticos como Falabella y La Rueca. Ambos ya cerraron.

"Ese 2 de junio venía entusiasmado. Mi fuente laboral en ese momento era manejar un taxi pero necesitaba contar con una obra social y tener algo fijo. Cuando cobré el primer sueldo, fui muy feliz. Acá en esta empresa se ganaba muy bien, tenía buen sueldo porque cobraba comisión", recordó Gabriel quien subrayó: "eso me permitió avanzar económicamente en mi vida y dar buena calidad de estudio y de salud a mi familia, hasta la fecha, hasta que dejamos de cobrar".

La fotos de cuando el local era un boom

Por aquel entonces Garbarino era la empresa de los hermanos Garbarino, y se caracterizaba por el buen trato y "cuidado" de los trabajadores. "Con los empleados siempre se portó muy bien y siempre existía muy buenos recursos humanos. Un ejemplo es cuando mi papá se enfermó de cáncer en el 2008", comenzó recordando para luego hacer una enorme pausa y dejar que la emoción ocupe unos minutos su memoria.

Con la voz cortada y lágrimas en los ojos, continuó: "ellos me aguantaron los trapos durante todo ese periodo y me pagaron el sueldo, como si estuviera trabajando y comisionando. Así a todos mis compañeros. El que tuvo un problema, la empresa siempre se portó bien. Después ahora cambió el dueño y no sabemos qué pasó. Cambió totalmente esto. A la fecha no cobramos el sueldo y vivimos el día a día".

La foto del equipo de ventas del 2006

En su celular y memoria aún se conservan esos viejos recuerdos de compañerismo, de amistad entrelazada por el trabajo, de bromas y consejos. En este lugar de trabajo se creó un clima familiar que hizo amar esta fuente laboral. Hoy todo eso está atravesado por la preocupación.

"En mi caso mi mujer trabaja, sino recibimos ayuda de mi suegra, mi madre. Nosotros hacemos changas. Tenemos la posibilidad de buscar otro trabajo pero si entramos a trabajar perdemos 17 años de antiguedad y es volver a empezar. Queremos que esto se defina, que nos digan esto no va más o seguimos para adelante", finalizó lamentando "esta triste realidad".