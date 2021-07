Una mujer lucha por su vida tras un accidente y su familia busca al conductor: "queremos saber qué pasó"

miércoles, 21 de julio de 2021 13:35

El pasado domingo a las 19:30 horas, una mujer de 53 años sufrió un accidente vial y desde entonces se encuentra internada luchando por su vida. Se trata de Rosana Bazán quien está en el Hospital Rawson, y por quien sus familiares buscan al conductor que habría huido de la escena después del siniestro.

El accidente tuvo lugar en la intersección de calles Rivadavia y Avellaneda, cerca de la Terminal de Ómnibus. Hasta el momento su familia sólo cuenta con audios de testigos que aseguran haber escuchado un fuerte impacto, pero esas son las únicas pruebas.

"No tenemos mucha información de qué fue lo que le pasó porque nadie vio y no hay cámaras en la zona. Ella no recuerda lo que le pasó, el golpe en la cabeza que tuvo hizo que le cueste reconocer a la gente y eso no nos ayuda a saber lo que le pasó. Lo que sabemos por unos vecinos es que mi tía iba a tomar el colectivo a la terminal y sintieron un impacto grande, cuando se dieron vuelta ya la encontraron tirada en el medio la calle", comenzó relatando Mayra Silva, sobrina de la mujer accidentada, a Diario La Provincia SJ.

En esa oportunidad, un médico que pasaba por el lugar pudo asistir a la mujer antes de que llegara la ambulancia y posteriormente fue también personal de Comisaría 5ta, quien tomó intervención en el hecho. "Tenemos fotos que sacaron los chicos y aparece una Duster color negro, que se paró y estaba como si mi tía hubiese sufrido el impacto en esa camioneta, pero no tenemos la patente y el señor se fue, no sabemos quién es y si es efectivamente es con quien impactó o no", detalló su sobrina.

Actualmente Rosana se encuentra internada en el nosocomio con un diagnóstico de coágulos en la cabeza que afortunadamente no se han expandido. "Ella en este momento está con oxígeno y le están haciendo placas. Tiene una fisura de pelvis y de húmero, y con el corte de la cabeza no despierta del todo, sólo abre los ojos y se vuelve a dormir, está delicada", confirmó.

"Nosotros no queremos tomar represalias contra la persona sino que buscamos saber qué le pasó a mi tía, ha sido un accidente evidentemente porque ella está muy golpeada, tiene la parte interna de un ojo muy golpeada, hinchado y morado y no lo puede abrir. También tiene una contusión cerebral, tiene sangre en el cerebro y ahora estamos esperando que pasen las horas más críticas para ver cómo evoluciona ella", finalizó Mayra.

Actualmente la causa está en investigación y en redes sociales sus familiares buscan apelar a la solidaridad social para que quienes obtengan dato alguno del conductor que intervino en el hecho, pueda comunicarlos y ayudar a la causa. Para ello, se solicita comunicarse al número 264 564 4274.