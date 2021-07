En San Juan, los gimnasios registran un 60% menos de socios desde que comenzó la pandemia

miércoles, 21 de julio de 2021 07:30

La Cámara de Gimnasios de Argentina dio a conocer en los últimos días que en el país, los gimnasios se encuentran trabajando con una disminución del 45% en la cantidad de socios respecto a lo que se registraban en 2019, antes de la pandemia. Tras habilitaciones y protocolos, las cifras continúan revelando una situación crítica que vive el sector, y en San Juan, los números revelan una problemática mayor.

"El número acá en la provincia es mayor, nosotros calculamos que estamos trabajando, respecto a antes de la pandemia, a un 40%. Si bien nosotros acompañamos al registro de las grandes ciudades, tuvimos la posibilidad de estar más tiempo abiertos. Con la Secretaría de Deportes fue bastante rápido en cuanto al trabajo y la toma de decisiones en la provincia, lo que dificulta en San Juan son los horarios de cortado que tenemos en el comercio y demás, los horarios laborales. Por ejemplo, la afluencia de gente la tenemos en la mañana muy temprano, en horarios de siesta y después en la noche”, contó Miguel Rodríguez, de la Cámara de Gimnasios de San Juan, a Diario La Provincia SJ.

El representante señaló que en este escenario, una de las situaciones que complica al sector es la de los horarios de trabajo que rigen en San Juan, ya que eso marca afluencias de socios en diferentes horarios y no de manera continúa durante todo el día.

“También nos hemos visto muy perjudicados por el horario en la cantidad de habitabilidad máxima por hora dentro de los gimnasios. Por ejemplo, el mío tiene una superficie bastante grande, entonces la capacidad máxima es de 110 personas por hora, y lo máximo que puedo recibir por hora son 33 personas. En San Juan hay alrededor de más de 100 gimnasios activos, y en la Cámara de Gimnasios tenemos 56 instituciones activas”, indicó Rodríguez.

Y agregó: “En realidad nosotros no podemos hablar de un incremento porque no lo hemos podido realizar debido a la baja cantidad de alumnado. La cuota no ha subido pero sí se ha venido actualizando al ritmo de la inflación en nuestro país. Nosotros rondamos, en general, una cuota que va de los 30 a los 40 dólares, según la franja de cada uno, y eso hoy día no lo podíamos cobrar en absoluto, por eso la cuota no se incrementó, venimos perdiendo en base al ritmo de la inflación de una forma bastante pronunciada”.

Según Rodríguez, más del 90% de las instituciones de gimnasios son inquilinos en la provincia, y en pandemia fue "bastante grande" la renovación de contratos, en líneas generales, en un 60%. "En el último tiempo, nuestro trabajo ha sido no perder en cantidad, en cuanto al ritmo inflacionario que venimos teniendo”, subrayó.

Los gimnasios también registraron diferentes cambios en las tendencias de entrenar, que se transformaron de la mano de la pandemia por coronavirus, en donde las redes sociales tomaron un rol protagónico.

“El servicio virtual es bastante complicado ya que las redes ha superpoblado esta área y hay entrenadores personales que son influencers que se dedican a dictan rutinas, las tendencias han ido hacia ese punto. En algunas instituciones se han tenido que reinventar de determinadas formas, tanto en dar clases online como clases grabadas, y en el tiempo que estuvimos cerrados tuvimos que entrar en el alquiler de maquinarias y equipos. En ese punto dábamos un asesoramiento”, sostuvo el referente.

“Nos hemos ido reinventando en innumerables cantidad de actividades, ha sido grande y hemos ido luchando dentro de la pandemia pero nuestra profesión es una forma innegable de lucha ininterrumpida”, finalizó analizando la situación.