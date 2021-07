Empleados sanjuaninos de Garbarino cerraron persianas y reclamaron por el cobro de sus sueldos

miércoles, 21 de julio de 2021 11:43

En medio de una angustiante situación, 45 empleados de la firma de electrodomésticos, Garbarino, bajaron sus persianas en San Juan y reclamaron por el cobro de sus sueldos, que no perciben hace ya tres meses. Además, los trabajadores expusieron difíciles situaciones que se viven en diversas sucursales del país, en medio de lo que podría ser la venta de la empresa.

"Ya nos hemos juntado, estamos a nivel país, ya que estamos tras tres meses sin cobrar y no se están realizando los aportes de jubilación y obra social. Estamos en incertidumbre esperando que alguien se haga cargo, sí el Presidente (de la firma) está en la expectativa de vender y todavía no surge ningún comprador ni hay una noticia concreta", contó Enzo Soto, empleado de la firma, a Diario La Provincia SJ.

En abril percibieron en sus cuentas, el último pago parcial de un poco más de treinta mil pesos y después de eso, los siguientes meses no volvieron a cobrar sus haberes.

"Estamos reclamando por todas las familias que hoy estamos sin un sustento, en este momento no estamos cobrado nada, el último depósito que tuvimos fue alrededor de los $32.000, hace tres meses. Para atrás nos venían depositado igual, con pagos parciales. Es muy difícil, no alcanza y hoy estamos todos muy preocupados, queremos una respuesta lo más pronto posible, lo más concreta, y que determine la situación", contó el empleado.

Sobre la problemática que se percibe, agregó: "No tenemos sistema para estar trabajando, hoy no estamos asistiendo, no podemos abrir ni podemos levantar persianas, incluso no tenemos mercadería para poder vender y satisfacer al cliente. Tratamos de tener abiertas las persianas pero no está viniendo mercadería, el depósito central de Buenos Aires está tomando y por lo tanto los envíos no están, en vez de ir mejorando la situación, va empeorando cada vez más".

Desde hace varias semanas atrás, el Sindicato de Empleados de Comercio ya había tomado conocimiento en el caso después de lo que fue el cierre y la salida de Compumundo. "Somos 45 empelados entre las dos sucursales de San Juan, a nivel país casi tenemos entre 2000 a 4000 personas", finalizó Soto.