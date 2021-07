Conmovedor mensaje del hermano del sanjuanino muerto tras la explosión en una casa de Rawson

miércoles, 21 de julio de 2021 19:01

"Salvaste a tus dos hijos". Con esas palabras, Cristian Bajinay despidió con unas sentidas palabras a su hermano, Mauricio. El joven de 24 años murió esta mañana después de permanecer más de 24 horas en Terapia Intensiva del Hospital Marcial Quiroga, luchando por su vida tras sufrir quemaduras en el 90% de su cuerpo.

El joven había dejado un bidón con combustible cerca de la estufa y por motivos que se investigan se produjo la explosión. Sucedió en la vivienda que alquilaba con su mujer e hijos en el Loteo San José, en Rawson, el lunes en la noche.

Este miércoles, su hermano escribió un conmovedor mensaje en el que expresó que fue un joven que "laburaba de lo que sea para que a su familia nunca le haga falta nada, alguien que daría todo por su familia que injusta que es la vida".

Luego destacó: "Se que a veces chocábamos mucho, que no estaba acuerdo en muchas cosas con vos pero hoy se me fue un pedazo de vida una persona alegre, una persona increíble. Si ustedes tienen problemas con sus hermanos o algún familiar arréglenlo. Cuiden a su familia, estén con sus hermanos. Siempre la vida es muy corta. Yo me quedo con la última vez que lo vi, que me dijo chau hermanito".

Finalmente escribió destacando el "fuerte dolo" que le dejó su partida: "Te fuiste pero te fuiste como un héroe y como la persona increíble que sos. Vos salvaste a tus 2 hijos, vos sabias los riesgos que tenia pero vos pensaste primero en tus hijos. Vos salvaste a tus 2 hijos. Ahora yo y todos nosotros los vamos a seguir cuidando. Jamás le faltara nada como vos siempre quisiste e hiciste. Te amo estés donde estés y perdón perdón".