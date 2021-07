Analizan que los espacios en San Juan estén diferenciados entre vacunados y no vacunados

martes, 20 de julio de 2021 13:37

El vicegobernador Roberto Gattoni aseguró que se analiza que los espacios en San Juan estén diferenciados entre vacunados y no vacunados, atentos a que quienes no recibieron ninguna dosis están más expuestos a contagiarse.

"Pensamos en la posibilidad de que las personas vacunadas tengan mayor acceso que quienes no están vacunados", comenzó explicando el vicegobernador en Radio Sarmiento e indicó que esto se podrá poner en la práctica tanto en eventos culturales como deportivos.

Sobre esto indicó que analizan la posibilidad de que cuando se habilite la presencialidad del público en eventos deportivos, haya "una tribuna de vacunados con aforo del 60%" y que los no vacunados vayan a un espacio que podría ser mucho menor.

"La idea no es cercenar la libertad de quien no se vacunó porque hay que respetarla aunque no la compartamos", señaló subrayando que todos pueden contagiarse de coronavirus pero los hechos indican que quien tiene la vacuna genera anticuerpos que les permite afrontar la enfermedad sin tantos síntomas e incluso sin necesidad de internación, algo que no ocurre en los que no reciben dosis.

"Estamos viendo cómo combinamos un espacio para vacunados y oto para no vacunados. Estamos buscando diferenciar para cuidar al no vacunado y no generar con el vacunado una ola de contagio", subrayó.

Luego indicó que esta medida está siendo analizada con el Comité Covid-19 y en pocos días ya habrá una definición. La misma podría establecer que haya "sectores en espacios públicos y restoranes para los vacunados y otros para los no vacunados, con mayor flexibilidad para quien tenga la vacuna puesta".