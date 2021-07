Emilia, la sanjuanina que cumplió 100 años y en su día se vacunó contra el covid-19

lunes, 19 de julio de 2021 14:58

Este 19 de julio no es un día más en la vida de Emilia Pérez Garcés. La abuela hoy cumple 100 años y para alegría de su familia, le tocó recibir la segunda dosis contra el coronavirus.

Trasladándose en silla de ruedas y con una lucidez que sorprende, la anciana llegó hasta la escuela San Martín para recibir la dosis de la Spuntnik-V. La primera ya la había recibido hace 3 meses y esperaba ansiosa la llegada de este momento.

Acompañada de su hija, Emilia arribó con su barbijo y con una alegría que se reflejaba desde lejos en sus ojos. "Me siento como si tuviera menos años", repitió varias veces tras recibir la dosis y confesó que no siente que tuviera "tantos años". Si bien las piernas ya le fallan, no así la cabeza y los ojos, cuya vista es perfecta.

"Soy muy devota, católica y la edad te hace que pienses en esta instancia de que llegará el momento de subir. Prefiero subir y no quedarme abajo", agregó entre risas la abuela quien confesó que no ha salido este tiempo de su casa para evitar contagiarse. Allí precisamente recibirá esta tarde a sus hijos, nietos y bisnietos que aclara "son pocos".

"Los niños juegan en el jardín. Hago un te a media tarde y una torta", agregó Emilia quien confesó que le da "pena ver tanta gente que está muriendo por falta de vacunas, tendrían que haberla puesto antes pero eso ya pasó".

La abuela nació el 19 de julio de 1921, es oriunda de Desamparados, al límite con Rivadavia, y le tocó atravesar los 3 terremotos que azotaron a San Juan.

Su hijo José Garcés, contó que su mamá "es una excelente madre y ama de casa que trabajó toda su vida en la casa y nunca trabajó afuera, salvo para hacer obras de beneficencia como integrante de Cáritas de la Iglesia Católica".

Emilia nació en la localidad de Marquesado, en el departamento de Rivadavia de San Juan, "en la finca de mi abuelo que había construido su casa ahí y cuando la familia vivía y trabajaba en el mismo lugar en labores agrícolas", continuó José.

Según su hijo, la mujer que "conserva recuerdos de toda su vida, no le gusta que le recuerden que es viuda y está desde hace 65 años en una casa de la capital sanjuanina, donde vive con una mujer que la acompaña".

Tras recibir la dosis, el intendente Emilio Baistrocchi le envió un salud destacando que "a sus años de vida ella es ejemplo de responsabilidad ciudadana cuidando su salud. Cada vez somos más los capitalinos en recibir la vacuna, y con ella la esperanza de ganarle la pandemia".