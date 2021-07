Una segunda oportunidad solidaria: reparan estufas y bicicletas para donar a sanjuaninos

domingo, 18 de julio de 2021 15:12

La solidaridad es enriquecedora en todo tiempo pero en pandemia, toma un doble valor por el esfuerzo que demanda y los cuidados con los que se encara para no dejar de estar para quienes necesitan una valiosa ayuda. Este invierno, dos campañas toman notoriedad en San Juan desde ese "trabajo de hormiga" que siempre se destaca por sus frutos. Se trata de la labor que realizan, por una parte, Roberto Agüero y por otra, el equipo de Ruta Rani, con Lourdes Albarracín al frente, que decidieron colaborar con estufas y con bicicletas donadas y reparadas para entregar a quienes lo necesiten.

Roberto trabaja hace, al menos, 4 años en esta labor. Si bien en un principio amplió su servicio a otros artefactos, decidió puntualizar este invierno en estufas eléctricas. Recibe en donación las que necesitan reparación y tras ello, las entrega en donación a familias que especialmente en esta temporada estén usando braseros para calefaccionarse. Vale destacar que este año ya hubo muchos casos de peligrosas intoxicaciones por monóxido de carbono debido a la imposibilidad de acceder a otra manera de "abrigar" ambientes.

Roberto reparó y donó recientemente esta estufa a una familia.

El profesional de la UNSJ que ha dado cursos de electricidad domiciliaria en la casa de altos estudios destacó a Diario La Provincia SJ que "la gente se prende en colaborar pero a lo largo de los años aprendí que hay situaciones con las que no está bueno lidiar. Lo importante era no perder el objetivo de este servicio solidario. Por eso, este año y valorando una situación real, sólo recibo para reparar y donar estufas a cuarzo. Lo que sucede es que para las demás no se consiguen repuestos y tengo que juntarme con 5 estufas rotas para poder hacer una", señaló Roberto a Diario La Provincia SJ.

En esta campaña, ya entregó una estufa y tiene listo un caloventor para donar próximamente a un hogar sanjuanino. En la logística, los interesados en donar pueden comunicarse con él para coordinar la entrega del artefacto, él lo pone a punto y se encarga de hacerlo llegar a quienes tengan necesidad. Para ambas gestiones, se pueden comunicar al 264- 4071102 o a su perfil de Facebook: Roberto Agüero

En tanto, "Ruta Rani" es una conocida bicicletería de Santa Lucía cuyos propietarios se encontraron con casos que los conmovieron y decidieron encarar una campaña para recibir bicicletas en donación para reparar y entregarán, con seguimiento a trabajadores que las necesiten para movilizarse o chicos que van a pie a la escuela.

Lourdes destacó a Diario La Provincia SJ que "apelamos a la ayuda de todos para que nos donen o regalen esas bicis que están sin uso en el fondo de la casa, aquellas que quedaron chicas o que fueron reemplazadas. Nosotros vamos a poner nuestro aporte restaurándolas para luego donarlas a personas que lo necesitan, colaborando a reducir caminatas de hasta dos horas para ir al trabajo o a la escuela".

Agregó que "nos encontramos con muchas realidades que nos impactaron. Empezamos cambiando repuestos de service y los que están en buen estado, los reparamos, guardamos y los entregamos en donación a quienes lo necesiten. También lo hacemos con cubiertas que están en buen estado. Las regalamos a quienes no las pueden comprar". Poco a poco, se fue gestando la campaña que llevan adelante actualmente y que han visibilizado en redes sociales.

"Nos van escribiendo por las redes y contactando para acercarnos las bicis. A medida que vayamos reuniéndolas, las repararemos y comenzaremos a repartirlas, conociendo a quién la recibirá y haciendo un seguimiento para que lleguen a alguien que de verdad la necesite y la use". señaló. Tal es su compromiso que una o dos veces a la semana, se traslada a distintos lugares para conocer quiénes pueden ser los destinatarios, además de tomar contacto con otras problemáticas y ver si también se puede dar una mano.

"Mi idea es llegar al mayor número de departamentos, sobre todo los alejados, y por eso, tener 10 o 15 bicis para entregar. Esperamos llegar antes del día del Niño con ese primer objetivo. Estuve recientemente en Pocito y pude hablar con varias familias. Conocí allí a un chico con Síndrome de Down y le prometí una bici. La intención es ayudarlos en eso y en distintas formas para que sean independientes y se logre una verdadera inclusión", destacó Lourdes.

Recordó que uno de los "clicks" que la motivaron a impulsar la campaña fue una clienta con Síndrome de Down que llegó a su bicicletería en busca del rodado que ella quería. "Tenía 35 años y se animó a una playera. Generalmente a ellos les fabrican un triciclo pero ella quería ese modelo. Lo único que pidió fue que tuviera rueditas. Nosotros se las hicimos hacer para ese rodado y se la entregamos como quería. Estaba feliz porque nos comentó que había ido a varios lugares y no querían hacerle las rueditas", describió.

Por otro lado, recordó otro caso que la conmovió: "un señor de 80 años fue después del día del Padre a nuestro negocio. Le había dado un ACV y sufrió parálisis en distintas partes del cuerpo. Pero él quería volver a andar en bici; tenía que aprender de nuevo. Era como "su último sueño". Le armábamos la bici y al comunicarnos con su familia, nos dijeron que estaba grave por descompensaciones. Trabajamos a contrarreloj, día y noche, para poder entregársela y aunque fue complicado, logramos que la recibiera".

Lourdes, que es la responsable de la empresa, destacó que todo es posible gracias a un equipo que la sigue en todo. Tanto su papá como su mamá (propietarios), su hermano (responsable de redes sociales y de las campañas) y Martín (bicicletero experimentado) están siempre al pie del cañón.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo al 264- 4122744, en el local de Ruta Rani en San Lorenzo 73 Este, Santa Lucía, o en Facebook o Instagram en Ruta Rani.