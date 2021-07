Dos sanjuaninos solicitaron modificar su acta de nacimiento a género no binario

sábado, 17 de julio de 2021 22:51

En los últimos años, dos sanjuaninos se acercaron hacia el Registro Civil con la intención de modificar su partida de nacimiento para que aparezca como "género no binario". Se trata de un concepto que engloba a quienes no perciben su identidad totalmente como masculina ni femenina.

Ruby Rose, Elliot Page y Demi Lovato son algunos de los famosos internacionales en identificarse abiertamente de esta forma. Sin embargo, es algo que también ocurre a nivel local, por lo que surge la duda de cómo se representa legalmente este concepto.

"Se trata de un planteo de una generación más joven que ya no piensa con una lógica de género binario, que cuestiona las estructuras preestablecidas. Ahora, qué pasa desde el lado jurídico. A nivel nacional ha habido quienes pidieron que se los identificara como género no binario y en otros que no se consigne género alguno, aunque parezca similar no es lo mismo en términos de implicaciones jurídicas", aseguró a Diario La Provincia SJ, Natalia Giacone, directora del Registro Civil de San Juan.

Si bien no se pueden dar a difundir detalles sobre las dos personas que se acercaron para realizar el trámite sí se puede decir que el primero, un estudiante universitario, se acercó hasta la entidad a comienzos del 2020 y el segundo caso, fue de un menor de edad, durante la pandemia. Ninguno de los dos ha continuado con el trámite hasta el momento.

Cómo son los cambios según la ley de Género

El procedimiento para que cualquier persona cambie su género es relativamente sencillo. "Cuando se procede a la inscripción de un nacimiento, es decir, a través de una partida de nacimiento, se le asigna siempre por definición un sexo con una lógica de género binario. Esto se determina con una base biológica y teniendo en cuenta lo que establece el certificado del médico. La ley de Género te permite que vos puedas exigir que se consigne tu identidad con el sexo autopercibido. Vas al Registro Civil y simplemente por tu voluntad se va a considerar este cambio de género. El procedimiento interno va a inmovilizar tu partida original, labrar una nueva partida de nacimiento y luego se procede al cambio del DNI", agregó la directora.

El problema en el caso de quienes se inscriben como "no binario" es que no existen los DNIs con esta opción. "Desde Registro Civil manejamos lo que es la inscripción registral, pero todo lo que es "identificación" lo maneja el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) que emite DNI y pasaporte. El problema es que el sistema a nivel nacional te exige que vos consignes un género sobre una base binaria y no está prevista la opción de "no binario" o "sin género". Desde el Registro Civil nosotros tenemos la obligación de dar cumplimiento a los pedidos de los interesados de conformidad a la ley. No puedo de ninguna manera constreñir la voluntad del particular. La ley habla de género autopercibido, pero nunca dice que tenga que ser sobre una base binaria", detalló Giacone.

Qué inconvenientes podrían acarrear para las personas

El tema entonces es que quienes inicien este trámite tendrán una partida con la nueva identidad y un DNI con la vieja, por lo tanto, queda inutilizable. "Cuando se labra la nueva partida no hay vuelta atrás. En el caso de querer hacer un tercer cambio ya no es algo administrativo sino que pasa a ser judicial. Ahora, supongamos que se te hizo el cambio y ahora en tu partida aparece "género no binario", vas a tener un desfazaje en tu DNI y esto es lo más simbólico entre quienes eligen su cambio de género, porque es el documento que exhibís todo el tiempo. Por ello, hay que elevar un pedido a ReNaPer para que realice el cambio, y esta entidad no se ha pronunciado a nivel nacional sobre estos cambios", agregó Natalia.

Si bien está en la agenda de la entidad nacional comenzar a trabajar en una modificación, lo cierto es que hasta el momento no hay ninguna suerte de protocolo, por ello, si alguien cambia su partida en este momento, queda en una especie de limbo e indocumentado. "Pensándolo en una escala judicial, hoy por hoy, si cometés un delito y tenés que cumplir una pena de reclusión hay penales femeninos y masculinos, no hay hasta el momento espacios no binarios. Por otro lado, si te querés jubilar, qué regimen vas a adoptar, el femenino o el masculino porque hay una diferencia sustancial ahí. Además, al no haber concordancia en los documentos no podrías acceder a varios trámites como por ejemplo darte de alta en una obra social, o anotarte en la Universidad", sentenció Giacone.