Su esposa murió por Covid y no consigue el ataúd que necesita para sepultarla

jueves, 15 de julio de 2021 15:00

Desde hace más de una semana, una familia sanjuanina vive momentos de profundo dolor por la muerte de una mujer por coronavirus. Sin embargo, la consternación es aún mayor ya que su esposo no consigue un ataúd para sepultarla, acorde a un contextura física, y asegura que un cajón del mañana que necesita le cuesta casi doscientos mil pesos, monto que le es imposible pagar.

"Tengo seis hijos, uno de 7 años, estamos desde el lunes atrás de un cajón que le dicen "cajón vaca", mi señora era gordita y se había hinchado y no tiene un cajón. Tengo que esperar hasta el viernes y nadie me da una solución, nuestro dolor es muy grande. En el sector privado hay pero el costo es muy elevado para mi, $195.000 el cajón solo", aseguró Pedro Santander, conmovido, en una entrevista con "El dedo en la yaga".

En este caso, aseguró si bien ya comenzó trámites en el Ministerio de Desarrollo Humano, el cajón con as características que necesitan, no se logra conseguir en las salas municipales.

"Hicimos la gestión pero no hay cajón para ella, ya va a ser una semana que mi esposa está en una heladera. Nosotros tenemos el nicho, pero cada persona que fallece tiene que ser flaquito porque no hay cajones para las personas gorditas. Estamos sufriendo muchísimo, no puedo sepultar a mi esposa", remarcó.

Sobre el estado de la mujer, reveló que tenía coronavirus y dos paros cardíacos le provocaron la muerte. "Nosotros somos trabajadores independientes, ella cobraba una asignación familiar, yo no tengo ningún beneficio de nada y ahora no voy a poder cobrar. Tengo que esperar para llevar los papeles del sepelio (...) ahora también tengo que ver el nicho porque el cajón es tan grande y el nicho pequeño. Para tierra sí hay pero no para nicho", subrayó sobre una tercera problemática que los atraviesa respecto al tema.

Santander enfatizó en la ayuda que recibió por parte de vecinos y de quienes se acercaron a saludarlo. "No quiero que pase otro caso más como mi esposa", finalizó con dolor.