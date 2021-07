Viven en un refugio y hacen arte con una lupa y el sol

miércoles, 14 de julio de 2021 17:58

Su voz es pausada y la mirada guarda melancolía y algo de tristeza. Sin embargo en su rostro se dibuja una sonrisa al hablar. Luis Bravo vive con su hijo Manuel en el refugio Proyecto Águila, que da hogar a hombres en situación de calle.

Allí reciben el cobijo y el calor de un hogar durante todo el año, desde el duro invierno hasta los veranos insostenibles. De la mano del arte, todas las mañanas salen a la calle para tratar de vender sus obras y sumar un poco de dinero para poder vivir.

Con la creatividad en sus mentes y el ingenio en sus manos, el sol se convierten en el aliado para trabajar todos los días haciendo tallado con la lupa. Ambos trabajan bajo la técnica de pirografía y sorprenden a todos "esculpiendo" la madera con imágenes que van desde la figura de Carlos Gardel hasta paisajes o mandalas.

"Hace muchos años vengo trabajando en esto, empecé muy joven. Me trajo de Chile a San Juan mi hijo y acá me quedé. Yo le enseñé a manejar el pulso con la lupa, a saber trazar líneas y a la escritura", comenzó narrando Luis a Diario La Provincia SJ.

El hombre se define como autodidacta y aseguró que para llegar a una obra "hay que tener varios factores a favor" como son "un buen sol, un buen pulso, una buena letra y una inteligencia bastante amplia para saber qué escribir en la madera".

Luis maneja el pirotallado, piropunteado y la serigrafía normal. Sin embargo en la vía pública atrae la atención de todos con el pirotallado. Sobre la madera aplica una imagen con molde o a mano alzada, y puede trabajar con paisajes o haciendo rostros o animales. El mismo camino siguió su hijo quien hoy está en la secundaria.

"Algunos no nos compran pero cooperan con plata, la dividimos y comemos. El sueño es tener documentación al día y una casa fija para no vivir con mi hijo en situación de calle. Al no tener documento argentino dificulta conseguir trabajo pero esos son mis mayores sueños", confesó.

Jueves por medio, Luis y su hijo despuntan otro amor: la radiofonía. El hombre y su hijo tienen un programa junto a los otros miembros del Refugio en el que expresan lo que sienten y viven en situación de calle. Se llama "Alas Pïcantes" y se transmite jueves por medio a través de la página oficial del Refugio en facebook: Proyecto Águila Refugio.

Este jueves les toca salir al aire desde las 20 horas y ya tienen en mente el tema que abordarán: El espacio físico y el calor del hogar.

"Hablamos de problemáticas de situación de calle, cómo nos ve la gente, la sociedad. En el programa anterior hablamos del miedo a lo desconocido. Tocamos temas muy profundos que la sociedad a veces ignora. A veces pasan por encima del problema, de quienes estamos en situación de calle y nos denigran, nos tratan mal o ignoran. Nos pisotean", lamentó Luis.

Con la mirada triste, recordó una situación muy dura que le tocó vivir en la plaza y que refleja algo que es constante. "Estaba quemando y un nene de 4 años se quiso acercar para ver lo que hacía. La hermanita lo vio, miró a la mamá y ella le hizo un gesto. Luego la nena vino corriendo, agarró al hermano y le dijo 'no te acerques a ellos que tienen covid'. Es la educación de los padres a los hijos en contra de las personas en situación de calle. Es una pena, duele ver que los padres enseñen así a los niños", finalizó.

Hoy Luis y su hijo sueñan con tener un trabajo digno y así pagar algún alquiler para tener el calor de un hogar. Si bien sienten que a veces la vida los embiste, el sueño nunca lo pierden.