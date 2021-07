Paro médico en San Juan: Salud Pública buscará el diálogo

miércoles, 14 de julio de 2021 10:40

El Sindicato Médico anunció este martes que se viene un paro en San Juan por 24 horas para el 28 de julio y movilización para los próximos días. De acuerdo a lo indicado por el secretario general, Daniel Sanna, en un comunicado "los reclamos que motivan el plan de lucha son la falta de respuestas al pedido de audiencia realizado a la ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando".

El secretario administrativo del Ministerio de Salud Pública, Guillermo Benelbaz destacó en Radio Colón que: "el derecho a huelga es constitucional y el sindicato está en condiciones de llevar adelante estas medidas, pero eso no quiere decir que no podamos continuar el diálogo. Eso no está cortado y creo que en las próximas horas nos reuniremos para conversar".

Señaló que la circunstancia en la que se da este reclamo "es un momento delicado para un proceso de huelga y hay que analizarlo desde ese marco, de pandemia. Si el diálogo no funciona, deberemos utilizar otra herramienta".

El funcionario marcó que "el paro complica la lucha contra la pandemia, más cuando el recurso más importante que hemos tenido es el personal de salud que le ha puesto todo. La huelga complica todo, pero aún tenemos herramientas para que no ocurra".

Los motivos del pedido de audiencia son: adecuación salarial en función de las nuevas proyecciones inflacionarias del 45% al 50%, conforme la tendencia que se observa en los informes del Indec; el pago del Plus Nacional; y el Régimen jubilatorio diferencial con el 82% móvil como trabajadores esenciales, tal cual ocurre con otros sectores como personal docente, miembros de las fuerzas de seguridad y personal del Poder Judicial.