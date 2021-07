Florencia, la sanjuanina que sufre dos complejas enfermedades, y un paso que la acerca a Alemania

martes, 13 de julio de 2021 16:38

Florencia Genovart es sanjuanina y padece endometriosis profunda y Síndrome de Cascanueces, dos enfermedades que le causan un dolor pelviano crónico que no cesa con ningún tratamiento. Su historia tomó repercusión nacional y se reforzó la campaña para reunir fondos para ayudarla a viajar a Alemania, donde se contactó con profesionales que podrían aplicar un tratamiento efectivo a su complejo diagnóstico.

La joven está en la víspera de una nueva cirugía, después de tres meses de la última intervención en la que le colocaron un stent en la vena renal. "Sigo con dolor y no saben por qué. Entro nuevamente para una nueva embolización de venas pélvicas para saber si hay resultados", dijo a Diario La Provincia SJ.

Florencia, además de tomar contacto con profesionales en Alemania, también ha podido charlar con mujeres que pudieron realizarse tratamientos en ese país y recobraron calidad de vida.

En eso, se enteró que gracias a la donación solidaria en sus cuentas, ya pudo reunir el dinero para pagar el complejo estudio médico en Alemania, el equivalente a 2667 euros. "Si así se determinara en un diagnóstico con este estudio del doctor Scholbach que es muy completo y preciso, tendría que ver a un cirujano vascular en otra ciudad para que me realicen la operación. Pero lo urgente es poder hacerme el estudio", detalló.

"Agradezco mucho la ayuda de la gente. Necesito dinero para pasajes y estadía que son carísimos, por lo que sigo recibiendo donaciones en mis cuentas y todo suma. Doy gracias por tanta ayuda y estoy muy contenta. Todo este tiempo fue muy difícil en los que he recibido diagnósticos erróneos y hasta me dijeron que era hipocondríaca", destacó.

Además, mantiene la esperanza que el influencer Santiago Maratea, que logró reunir a través de las redes hasta 2 millones de dólares para comprar el medicamento más caro del mundo para Emmita, una beba chaqueña con AME, la escuche y ayude. Tras la publicación de un video en el que cuenta su historia, seguidores comenzaron a etiquetar desde famosos a políticos y a compartirlo en sus perfiles para que pueda ir sumando donaciones para llegar a los más de 40.000 euros que requiere sólo para su tratamiento en Alemania.

La enfermedad

Flor padece endometriosis profunda y el “síndrome del cascanueces”. Ambas son enfermedades poco frecuentes sin embargo el síndrome, conocido en inglés como nutcracker syndrome, es una comprensión vascular de la vena renal por 2 arterias que genera muchos dolores y en su caso ya fue tratado con un stern renal pero no hubo solución.

"Nadie sabe cuál es la causa y de donde sale el dolor. Es un dolor pélvico y lumbar. No me deja sentarme y pararme, las 24 horas estoy en la cama. Hace casi 3 años que vengo así, desde septiembre 2018. La morfina no me hace nada, es muy complicado. Tuve mucho tiempo para encontrar el diagnóstico, de septiembre a mayo", lamentó la joven.

Todo ese tiempo fue para ella una incertidumbre porque "el dolor era inexplicable, no tenía diagnóstico, sentía que me moría todos los días y nadie me ayudaba".

Para ayudarla estos son los datos de las cuentas:

CVU Mercado Pago: 0000003100042857069948

Alias Mercado Pago: rubi.estopa.cuis.mp

CBU Banco Nación: 0110474930047425915383

Alias Banco Nación: bombo.caoba.amor