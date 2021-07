"No podemos solos": un incendio vulneró la casa de una familia en 25 de Mayo y piden ayuda

lunes, 12 de julio de 2021 18:50

Sin tiempo a nada y con la desesperación de que no se perdiera todo y que nadie saliera herido. Una familia numerosa del departamento 25 de Mayo perdió la ropa y el calzado de los chicos y vio afectada seriamente la humilde vivienda que no pueden volver a habitar hasta que la reparen.

Bibiana Álvarez, quien es mamá de tres chicos, destacó a Diario La Provincia SJ que "el incendio fue el viernes pasado, sobre las 20:30 hs. Nos faltaban manos y con ayuda de vecinos, tratamos de que el fuego no causara tanto daño. Pero la habitación y la cocina comedor quedaron muy afectados; perdimos todo allí".

Señaló que un funcionario municipal se comprometió a ayudarlos a apuntalar la vivienda con parte de los materiales pero que necesita que ellos consigan bolsas de cemento y también hierro. "Son materiales muy caros para nosotros y con lo que mi hermano gana trabajando, no alcanza. Es más ha perdido días de trabajo para limpiar todo. Desde el municipio no nos dieron una buena respuesta; no nos van a ayudar con materiales y sólo nos acercaron dos bolsas de mercadería. La persona que sí nos dará una mano, lo hará comprando de su propio bolsillo", señaló con pesar.

Ahora, los hijos de Bibiana están en casa de un familiar ya que actualmente se mudaron a la vivienda de su mamá, que está delante de la construcción que se incendió en el barrio 25 de Mayo. "Somos muchos y no podemos estar amontonados. Ojalá puedan ayudarnos a comprar los materiales o con donaciones para empezar a reforzar la casa. El cortocircuito se dio por una sobrecarga eléctrica y causó mucho daño", detalló.

Además de materiales, necesitan ayuda para los niños de la familia que perdieron ropa y calzado. Se necesitan para los talles 14, 5 y un año y medio (varones) y 3, 6, 9 y 3 (nena) También para adultos, calzados 37, 39, 41 y 42 y para los chicos, número 24, 26 y 28.

Para colaborar, se pueden comunicar a los teléfonos 264- 6720711 y 264- 4474740.-