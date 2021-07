Le puso "Ángel azul" a su taller en memoria de su hija y ahora un cartel la recuerda en la Circunvalación

lunes, 12 de julio de 2021 10:22

La voz refleja el dolor de la herida que no cierra. Su hija, Maribel Verón, murió el 11 de julio de 2018 atropellada por una camioneta en avenida de Circunvalación a la altura de San Lorenzo y el conductor de ese rodado escapó pero fue atrapado horas más tarde. En su memoria él decidió ponerle a su pequeño taller de tapizado "Ángel Azul" para abrazarla todos los días que le quedan de vida.

Y ahora, a 3 años de aquel hecho, también un cartel con un ángel recuerda a la joven víctima de 22 años. Este domingo, el señalador fue colocado en el lateral de la avenida, a la altura donde ocurrió el siniestro, de la mano de la agrupación "Familias del Dolor y la Esperanza".

"Fue un momento muy importante. Es muy duro, porque cada día que pasa sin mi hija es muy difícil. Vivo como en una nube, como si todo fuera un sueño", expresó Ricardo, papá de la joven, a Diario La Provincia SJ.

El hombre es jubilado y Maribel era la única hija mujer que tuvo con su actual esposa. Lo que pasó aquel día sigue muy presente en la memoria y el dolor no cierra. La joven trabajaba como agente de la subcomisaría de Villa Hipódromo en Rawson y la tragedia la encontró cuando iba a trabajar en su moto alrededor de las 21.45 horas.

Las vueltas de la vida hicieron que otro policía la atropellara y matara. El agente Claudio Díaz conducía la camioneta que protagonizó el siniestro vial y escapó. Luego fue condenado pero la familia siente que eso no fue suficiente.

"Todo es como que recién pasó. La injusticia está. Este chico que la llevó por delante, policía, compañero de ella está suelto. Cómo puede ser que mate una persona y esté libre. Le dieron 4 años y 3 meses, pero con 2 ya está suelto. Le dieron 8 años para no poder manejar un vehículo", lamentó.

El taller que la recuerda

Ricardo es jubilado de la construcción. Durante años trabajó en obras como los diques y Veladero, lo que lo llevó a esta mucho tiempo fuera de su hogar dedicado 100% a su trabajo. Eso lo llevó a estar alejado de sus seres queridos, algo que hoy lamenta.

"Es la única hija que puede criar yo. Trabajé mucho afuera y siento que ese tiempo que perdí trabajando lo perdí de estar con mi hija, para criarla. Cuando me jubilé dije voy a apoyarla pero se murió", lamentó con la voz quebrada.

El taller de tapizado lo empezó a armar el padre unos años antes que ella muriera. Sin embargo cuando ella falleció decidió homenajearla colocándole "Ángel Azul" para sentir que está siempre presente con él.

"Le puse Ángel Azul en honor a ella", confesó y agregó: "ella amaba la policía, tenía 1 año y ya la mandábamos a la escuela de la policía. Era un curso al que ella iba con la gorrita y todo. Cuando terminó la secundaria se metió en eso. Para nosotros lo veíamos como sacrificio pero para ella era un placer, le encantaba".

"Esto lo hago, el tapizado de sillas, para tratar de entretenerme. Arreglo sillas y cobro lo más barato que se pueda para ayudar a la gente. Si no lo tuviera, no se qué haría", agregó. El taller está en la casa 7, manzana A del barrio Talacasto, en Chimbas.

El cartel en la Circunvalación

Ricardo confesó que el cartel hace sentir que está presente especialmente en la memoria de los sanjuaninos. "A parte de que vamos a verla una vez a la semana donde está, ahora pensamos concurrir una vez a la semana para ponerle flores al cartel, se que está presente", subrayó.

Finalmente confesó que siente que Guillermo Chirino, impulsor con su familia de la Agrupación que lleva adelante la iniciativa de colocar ángeles, es una persona que vino a tenderle una mano en el momento más difícil de su vida.

"A Guillermo me lo mandó mi hija. No es familiar mio pero hoy es muy importante en nuestra vida. Para mi es como un familiar, Vamos a seguir con la Familia del Dolor y ojala que no ocurra más accidentes. El que lo vive de adentro es muy difícil, en mi caso era mi única hija", finalizó.