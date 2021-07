En San Juan esperan que el rebrote de casos de coronavirus se registre la semana que viene

lunes, 12 de julio de 2021 07:59

Para la semana que viene se espera que se registre un fuerte rebrote de casos de coronavirus en San Juan. Así lo confesó la jefa de Infectología del Hospital Marcial Quiroga, Rosa Contreras, quien aseguró que el aumento se dará a partir de que el fin de semana pasado, los sanjuaninos no se tomaron las medidas de prevención en los festejos tras la obtención de la Copa América de la Selección Argentina.

"Se espera y es probable que haya aumento de casos porque no se hizo tomando en cuenta no ser contacto. Muchos fueron sin distanciamiento, sin barbijo, gritando. Es probable que tengamos el aumento pero no solo por los festejos sino también por lo previo que cuesta mucho controlar. Es probable que se hayan reunido varios grupos de amigos, en lugares cerrados y seguro comiendo algo", destacó Contreras en radio Estación Claridad.

En San Juan los festejos se desarrollaron por todas las calles de San Juan en vehículo pero con mayor concentración en la plaza 25 de Mayo y en las plazas departamentales como la de Jáchal o Pocito. Allí la gente se reunió para festejar con mucha adrenalina que quedó plasmado en los videos que luego se viralizaron.

Al respecto, Contreras indicó que el riesgo de contagio aumenta de la mano de la euforia, los gritos y abrazos con gente que no se conoce. "Es probable que sí se vea reflejado porque las circunstancias fueron distintas. Lo vamos a ver en los próximos 7 o 10 días. Hay que tener en cuenta la responsabilidad de que si tengo síntomas me aislo, si soy contacto estrecho me tengo que aislar", agregó

Por otro lado, advirtió que "hay un grupo pequeño que puede sintomatizarse después del día 10 y ellos pueden contagiar en todo momento". "Pensé que el festejo iba a ser en auto pero cuando vi la gente abajo, terrible. Pero entiendo la alegría y que todos lo necesitábamos pero espero que no nos traiga problemas a posterior", finalizó.