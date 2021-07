Sus padres los separaron en la niñez y tras 35 años, logró encontrar a sus hermanas en San Juan

sábado, 10 de julio de 2021 18:10

Hace tres semanas Diario La Provincia SJ contaba la historia de Javier Eduardo Rojas, un hombre de 39 años con una vida muy dura. Cuando era muy pequeño sus padres se separaron, él se fue con el papá y la mamá se quedó con sus hermanas. Desde entonces no supo nada de las niñas y por eso pidió ayuda para encontrarlas a través de este medio.

El problema es que le habían llegado rumores de que habían dado en adopción a las chicas y que tal vez les habían cambiado el nombre, por eso no lograba encontrarlas a través de las redes. Miles de personas leyeron su historia, la compartieron y gracias a eso hoy es un hombre nuevo. Es que alguien, conociendo el otro lado de la historia, etiquetó a una de sus hermanas y desde entonces todo fue alegría para esta familia.

"Me presento, soy Patricia. Mis hermanos son Laura, Gabriela, Pablo, Marcelo y Javier. Somos los que formamos parte de este triste pero a la vez ahora hermosa historia, llena de emociones, sentimientos encontrados y mucha felicidad", comenzó una de las hermanas en diálogo con Diario La Provincia SJ.

Es que además de las dos nenas, resultó que tenían otros hermanos mayores que Javier no recordaba porque en ese momento no vivían con ellos. Sin embargo, las chicas ya habían logrado dar entre ellas y con los chicos, solo les faltaba Javi para terminar de unir el rompecabezas familiar.

"Simplemente puedo decir que nos separamos de muy chicos. Algunos de nosotros no recordamos muchas cosas de nuestra niñez pero lo más importante es lo que queremos empezar a hacer de ahora en más. Queremos recuperar todos los años que nos quitaron, que no nos permitieron estar juntos y lograr vínculos afectivos a medida que vayan pasando los días", agregó Patricia.

Cuando leyeron la historia en el Diario no lo podían creer, al fin habían logrado dar con su hermano. "Quiero agradecer a todos los que colaboraron para que esto sea posible y hoy empezar a formar nuestra propia historia, lejos de aquellas personas que nos hicieron tanto daño. Ya no queremos sufrir más. Nos enteramos de todo esto porque nos etiquetaron en la publicación del diario y la verdad fue una mezcla de sensaciones, de emociones, de preguntas, ansiedad, nerviosismo. Llamamos al número que aparecía en la publicación y justo nuestro hermano Javier no estaba en su casa porque había ido a pasar el fin de semana a otro lado para festejar el Día del Padre", aseguró la joven.

El reencuentro

En cosa de días, lograron organizarse para poder darse ese abrazo que les faltó durante tantos años. "Cuando logramos comunicarnos con él nos sentimos super felices de poder conocerlo aunque sea de esa manera a él y a su familia. Luego, al pasar los días pudimos organizar que él venga a San Juan con su esposa. Hasta que llegó el gran día del encuentro esperado. Qué felicidad cuando lo vimos bajar, el abrazo que esperamos por años, más de 30, las lágrimas siempre presentes y la alegría de saber que desde ese momento no volveríamos a estar solos y separados", replicó emocionada.

El coronavirus frustró el encuentro de todos, pero al menos lograron estar la mayoría. "Hemos podido compartir muchos momentos durante estos tres días, aunque han faltado horas para poder conversar, siempre acompañados de unos buenos mates. Pronto estaremos todos juntos porque en este encuentro faltó nuestro hermano de La Rioja que por la actual situación de pandemia no pudo viajar, pero no perdemos la esperanza de que pronto podremos estar con él también".

Finalmente, aseguraron que lo que importa es que de ahora en más, nunca volverán a estar solos. "Aunque no podremos vernos tan seguido, ya que uno de nuestros hermanos es de Mendoza y el otro es de La Rioja, encontraremos la oportunidad de poder lograr la mesa larga que tantos años deseamos y anhelamos cada uno de nosotros", sentenció Patricia.